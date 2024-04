Milan, la leggenda difende Leao: “È il destino dei campioni”

Nella settimana che decide la stagione del Milan, la leggenda ha rincuorato Rafa Leao. L’ex calciatore ha risposto alle critiche indirizzate al portoghese.

Sette giorni per rimanere ancorati alla speranza, sette giorni per evitare festeggiamenti da parte dello schieramento avversario. In una settimana il Milan si gioca tutto. Il futuro di alcune individualità, così come dell’allenatore, dipendono dai risultati delle prossime due gare, tra giovedì e lunedì’. Non c’è paragone tra i due impegni a venire. Lo scudetto dell’Inter, seppur doloroso da digerire specialmente se festeggiato nel derby, non vale quanto il ritorno di Europa League contro i giallorossi.

Dallo scontro nella capitale si potranno tracciare i primi bilanci della stagione rossonera, nel bene o nel male. È l’ultima chiamata per continuare la strada e sperare di alzare un trofeo a fine anno. Il Diavolo deve ritrovare al più presto l’entusiasmo precedente alla sfida d’andata con la Roma, con cui occorrerà blindare la difesa, troppo vulnerabile negli ultimi giorni.

Ultimo, ma non per importanza, il Milan dovrà sperare in un ritorno del miglior Rafael Leao. Dopo aver steccato il match di “San Siro”, il portoghese non può fallire nuovamente. È risaputo che quando si accende l’ex Sporting Lisbona, si accende l’intero gruppo. L’attaccante, parso nervoso da giovedì scorso, deve tornare a giocare con il sorriso, come solo lui sa fare. Una leggenda del calcio italiano è “corso in aiuto” di Leao.

Milan, l’ex campione rincuora Leao: messaggio al portoghese

Nel corso di un’intervista a Tuttosport, Roberto Baggio si è schierato dalla parte del 10 rossonero come di seguito:

“Le critiche le ricevono sempre i grandi giocatori, quelli da cui ci si aspetta sempre il massimo. Dividere l’opinione pubblica è il destino dei campioni.”

È innegabile affermare che ci sia del vero nelle parole del Divin Codino. Spesso Leao è additato come il principale responsabile nel momento in cui le cose vanno male. Le critiche eccessive non giovano allo stato mentale e fisico del portoghese che, malgrado in alcune occasioni possa sembrare superficiale, non può indossare le vesti di Atlante.

Guardando in prospettiva, Il Divin Codino si è inoltre espresso su uno dei grandi obiettivi di mercato del Diavolo, Joshua Zirkzee:

“Ha fatto un campionato eccezionale a Bologna. Ha grandi qualità e ampi margini di miglioramento.”

Vincere l’Europa League non solo darebbe nuovo prestigio al Milan, ma darebbe un’iniezione di capitale necessaria per arrivare all’attaccante olandese, il cui cartellino supera i 35-40 milioni di euro. Tutto rinviato a giovedì, nella speranza di tardare ulteriormente i bilanci, fino alla finale di Dublino.