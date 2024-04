Milan, la notizia non lascia più dubbi: “Tocca a Ibrahimovic”

Continua il periodo negativo per il Milan che deve iniziare a porre le basi per la prossima stagione, partendo dalla panchina.

La sconfitta nel derby di Milano rappresenta l’ennesimo risultato negativo nella stagione del Milan. La primavera sembrava aver riportato vigore alla squadra di Pioli che da inizio marzo era riuscita a conquistare 7 vittorie consecutive.

Nelle ultime 4 uscite però, il bilancio è stato disastroso per i rossoneri: 2 sconfitte tra l’andata e il ritorno di Europa League contro la Roma, un pareggio in campionato con il Sassuolo e l’1-2 subito ieri sera contro l’Inter, che di fatto ha consegnato lo Scudetto ai nerazzurri.

In pochissimi giorni dunque, il Diavolo ha perso l’occasione di portare a casa almeno un trofeo e la possibilità di rovinare la festa ai cugini nerazzurri.

Alla squadra ora non resta che onorare le ultime sfide di campionato regalando ancora qualche gioia ai tifosi, consolidando il secondo posto in A. Nel frattempo la dirigenza è chiamata a porre le basi per la prossima stagione, a partire dalla panchina. Come sappiamo infatti, al termine della stagione le strade di Pioli e del club rossonero si separeranno.

Bonan sul Milan: “Ibrahimovic dovrà essere decisivo per la scelta del nuovo allenatore”

Ieri sera, in seguito al sesto derby di fila perso contro l’Inter, negli studi di Sky Sport si è parlato di presente e futuro milanista. Ai microfoni dell’emittente televisiva è intervenuto il giornalista Alessandro Bonan che prima si è espresso sul periodo buio rossonero: “Brutto momento per il Milan, adesso servirà riprogrammare il prossimo futuro in vista della stagione che verrà, a partire dalla scelta dell’allenatore” – e poi ha confermato, parlando della scelta del prossimo tecnico, l’importanza di Ibrahimovic: “Qui, secondo me deve pesare fortemente la parola di Ibrahimovic”.

Il giornalista ha poi motivato la sua affermazione spiegando che lo svedese è la figura che maggiormente lega la società con la squadra e proprio per questo deve essere decisivo per la scelta del nuovo allenatore. L’ex attaccante rossonero avrà sicuramente grosse responsabilità sulla scelta del futuro tecnico e la società sembra indirizzata a dargli massima fiducia.

Negli ultimi giorni, sono trapelate diverse notizie che hanno accostato alla panchina del Milan diversi tecnici. Si è parlato di Lopetegui, ma anche di Marcelo Gallardo e Galtier. La cosa sicura è che al Milan serve un nuovo comandante, qualcuno che sia in grado di prendere in mano la squadra e riportarla dove merita, magari conquistando anche qualche titolo.