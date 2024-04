Pioli si giocherà il suo futuro al Milan in cinque giorni. La società rossonera ha già pronto il possibile sostituto.

Questa è una settimana cruciale per la stagione del Milan, in cui molto probabilmente si delineerà anche il futuro di mister Stefano Pioli sulla panchina rossonera. La formazione lombarda domani sera riprenderà in mano il discorso Europa League, scendendo sul rettangolo verde dello stadio Olimpico di Roma per ribaltare la vittoria per 0-1 maturata nei quarti di andata dalla squadra di Daniele De Rossi. La partita di domani sembra essere più che decisiva per il destino in rossonero di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma ha solo un’opzione a disposizione per strappare la riconferma: vincere l’Europa League.

Cinque giorni dopo la sfida di Roma, ovvero, lunedì 22 aprile, il Milan di mister Stefano Pioli incrocerà i cugini dell’Inter, con l’obiettivo di evitare alla squadra allenata da Simone Inzaghi di far partire i festeggiamenti per lo Scudetto e la seconda stella proprio nel derby di Milano. Pioli continua ad essere in forte discussione tra le file rossonere. Su di lui pesano diversi fattori, ossia, l’eliminazione in Champions, un cammino in Coppa Italia concluso appena ai quarti, la striscia negativa nei derby di Milano e l’attuale -14 dai rivali storici dell’Inter. Senza dimenticare l’esclusione dal Mondiale per Club, arrivato in seguito alla disfatta nei gironi di Champions.

Pioli in bilico: cinque giorni per strappare la riconferma

Mister Stefano Pioli avrà a disposizione cinque giorni di tempo per lanciare un chiaro messaggio alla società e strappare la riconferma. Per riuscire nell’intento, il tecnico dovrà fare risultato a Roma e trascinare la squadra verso la vittoria finale dell’Europa League. Non basta l’attuale secondo posto e la certa qualificazione in Champions per tenersi stretta la panchina. Altro fattore che includerà e non poco è la questione derby, l’allenatore di Parma ha l’obbligo di invertire la tendenza nei match stracittadini. Per ora, l’Inter ha ottenuto cinque vittorie negli ultimi cinque derby disputati.

Intanto, secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, la società rossonera si starebbe tutelando, tenendo pronto quello che potrebbe diventare il prossimo allenatore del Milan. Nel caso in cui Pioli crollasse all’ultimo giro di boa, tra Europa League e Serie A, il club lombardo non si farebbe di certo trovare impreparato. Nella lista del Milan per il post Pioli, ci sarebbe anche il nome di Julen Lopetegui.

La compagine milanese starebbe pensando anche al tecnico basco per il futuro. Non a caso, Lopetegui è uno dei profili più accreditati in casa rossonera. Stando ai rumors, Geoffrey Moncada avrebbe già incontrato il tecnico ex Real Madrid due volte.

Il Milan avrebbe individuato in Julen Lopetegui l’allenatore del futuro rossonero. Per il tecnico spagnolo sarebbe già pronto un contratto biennale, lo stesso allenatore sarebbe intrigato dall’idea di mettersi al comando di un club come il Milan. Dunque, Pioli si giocherà tutto in cinque giorni. Nel frattempo, la società lombarda ha pronto il sostituto.