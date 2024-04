Milan, pronto l’assalto per il nazionale francese: l’idea del club

Il Milan ha messo nel mirino un centrocampista di spessore in vista del mercato estivo. La società rossonera prepara l’assalto.

Non solo difesa e attacco, uno dei reparti che il Milan è fortemente intenzionato a rinforzare per la prossima stagione è anche il centrocampo. In questo senso, sono molteplici i profili finiti nel mirino della società rossonera. Oltre a Khéphren Thuram del Nizza, il club lombardo starebbe seguendo con particolare attenzione un altro giocatore del campionato di Ligue 1. Gli occhi del Milan si sarebbero posati anche su Youssouf Fofana, centrocampista di quantità e qualità del Monaco.

Youssouf Fofana sta facendo parlare di sé a suon di prestazioni di ottimo livello in Ligue 1. Sin qui, il centrocampista francese ha collezionato 28 presenze, 2 gol e 3 assist in questa stagione con la maglia del Monaco. Il giocatore francese è un mediano di grande sostanza, ma anche molto tecnico. Non a caso, il suo profilo è finito anche nelle agende di alcuni club della Premier League. Nonostante quella che potrebbe essere una nutrita concorrenza, il Milan sarebbe disposto a fare più di un tentativo per portare il giocatore francese in Italia. D’altro canto, lo stesso centrocampista si sarebbe detto pronto per una big d’Europa.

Il Milan prepara l’assalto

Il Milan avrebbe messo Youssouf Fofana nella lista dei prossimi obiettivi di mercato. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera avrebbe individuato nel giocatore classe 1999 il giusto centrocampista fisico e difensivo da aggiungere alla squadra. A far gola al Milan è anche la questione contrattuale di Fofana, attualmente in scadenza nel 2025. La società lombarda potrebbe far leva proprio su questo aspetto nell’eventuale trattativa.

Tuttavia, per portare Youssouf Fofana in maglia rossonera, il Milan dovrà cercare di soddisfare le richieste del Monaco. La società monegasca chiede circa 30 milioni di euro per il cartellino del granitico centrocampista francese. Una cifra che difficilmente il club di Ligue 1 riuscirà ad ottenere, dato che manca un anno alla scadenza del contratto di Fofana. Quindi, non è escluso che al Milan possa bastare un’offerta di 20 milioni più bonus per strappare il via libera del Monaco.

Molto sul futuro di Youssouf Fofana si saprà a fine stagione. Il giovane centrocampista dovrebbe prendere una decisione ben precisa a ridosso dell’Europeo con la Francia, anche perché storicamente il ct Didier Deschamps chiede ai suoi giocatori di sbrogliare le questioni legate al mercato prima dell’inizio delle grandi competizioni. Quindi, Fofana prenderà una decisione sul futuro tra fine maggio e inizio giugno.