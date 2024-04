Milan-Roma, bufera sull’arbitraggio: la protesta rossonera

Scoppia la bufera in Milan-Roma. I tifosi rossoneri sono infuriati dopo l’episodio controverso avvenuto nel primo tempo.

Al Milan di mister Stefano Pioli e alla Roma di Daniele De Rossi sono bastati pochissimi minuti per far divampare subito l’atmosfera allo stadio San Siro per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Le due formazioni, di fatto, hanno approcciato alla sfida mettendo in mostra un atteggiamento molto propositivo sin dal fischio d’inizio, principalmente la squadra giallorossa. E rompere gli indugi della gara ci ha pensato proprio la Roma di De Rossi, sbloccando la partita con la rete di Mancini, arrivata al 17esimo minuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il clima allo stadio San Siro, sia sugli spalti che sul campo, è iniziato a farsi bollente proprio a margine della rete realizzata dalla squadra giallorossa. Gli animi in casa Milan sono divampati in seguito all’episodio controverso avvenuto prima del gol siglato da Mancini. A finire nel mirino del club lombardo e della sua tifoseria è stata la classe arbitrale designata per il suddetto match. Infatti, la furia dei rossoneri si è scagliata con veemenza nei confronti del direttore di gara Clément Turpin e dei suoi assistenti. Il Milan si è fatto sentire prima e dopo il gol dei giallorossi. La società rossonera afferma che prima della rete arrivata su calcio d’angolo c’era un’evidente fuorigioco di Romelu Lukaku, offside non fischiato da cui è maturato il corner giallorosso e il conseguente gol.

Milan furioso con il direttore di gara

Dai primi frame, non è chiaro se la posizione di Romelu Lukaku fosse o meno in offside. Tuttavia, l’episodio controverso ha mandato su tutte le furie il Milan, sopratutto mister Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, di fatto, si è scagliato contro l’arbitro usando toni alti e duri, che gli sono costati l’ammonizione.

L’episodio legato alla posizione di Lukaku ha scatenato in particolar modo i tifosi rossoneri, sia quelli sugli spalti che i diversi supporter da casa. Molti appassionati del club lombardo hanno sfogato la propria rabbia tramite i social network, usando delle parole alquanto pesanti all’indirizzo del direttore di gara e del suo staff per Milan-Roma.

Clément Turpin, fischietto francese di 41 anni, è finito nel vortice delle critiche rossonere così come il suo team. L’arbitro è affiancato da una squadra tutta francese. I guardalinee sono Nicolas Danos e Erwan Finjean, mentre il quarto uomo è Ruddy Buquet. In sala Var, invece, c’è Jérôme Brisard, con Willy Delajod assistente Avar. Turpin ha arbitrato la Roma in tre occasioni, tra Europa League e Champions. Mentre il Milan ha incrociato l’arbitro francese in quattro partite, senza mai vincere.

Un nuovo episodio è accaduto a fine gara, con un colpo di mano in area di rigore di Abraham su un calcio d’angolo battuto dal Milan. L’arbitro non è andato nemmeno all’on field review per valutare l’episodio, nonostante le proteste del Milan.