Milan, salti di gioia per Pioli: in due rientrano con la Roma

I rossoneri sono chiamati alla partita più importante della stagione: a Roma Pioli si gioca tutto e può sorridere in vista del match.

Il Milan ha arrestato la sua corsa. Prima della sconfitta con la Roma nel quarto d’andata e il pareggio con il Sassuolo, i ragazzi di Pioli avevano portato a casa 7 vittorie consecutive. A Reggio Emilia però i rossoneri hanno fatto un’ottima prestazione, come sottolineato anche dallo stesso allenatore nel post partita. Ora, nel giro di 5 giorni è racchiuso molto del bilancio della stagione.

Giovedì sera il Milan scenderà in campo all’Olimpico per ribaltare il risultato dell’andata e staccare il pass per la semifinale di Europa League. Stefano Pioli si gioca una fetta importante del suo futuro. Non solo, lunedì sera ci sarà il derby della Madonnina e se dovesse arrivare uno sconfitta, i nerazzurri sarebbero campioni d’Italia.

Lo scenario peggiore è la sconfitta in entrambe ma la squadra non vuole pensare a questo. L’attenzione è rivolta alla partita più vicina, in preparazione della sfida alla squadra di Daniele De Rossi. Nel frattempo, a Milanello è tornato il sorriso dopo le ultime notizie dall’infermeria.

Roma-Milan, due big rientrano per i rossoneri

Nelle scorse ore i rossoneri avevano tenuto il fiato sospeso in vista del ritorno di Europa League. Prima del Sassuolo infatti, Mike Maignan si era fermato per un affaticamento muscolare. Pioli non ha rischiato e ha schierato titolare contro i nero-verdi Sportiello. L’ottima notizia è che il francese è rientrato in gruppo nella giornata di oggi e dovrebbe esser e lui a presidiare la porta all’Olimpico. Ritrovare Maignan in vista di una partita così importante è senz’altro un segnale di incoraggiamento. Non solo Maignan però, il Milan ritrova altre due pedine importanti.

Un’ulteriore buona notizia arriva dall’aggiornamento sulle condizioni di Malick Thiaw. Il difensore tedesco è uscito malconcio dal Mapei Stadium ma si è trattato solamente di crampi e, dunque, sarà disponibile anche lui giovedì sera.

Un’altra grande conferma per Pioli è il ritrovo di Fikayo Tomori al centro dalla retroguardia rossonera. L’inglese ex Chelsea era squalificato per l’andata e quindi con ogni probabilità comanderà la difesa all’Olimpico, con al suo fianco Gabbia.

I rossoneri sono pronti a questi 5 giorni di fuoco. Quando a fine anno si tireranno le somme gran parte dell’attenzione sarà rivolta a come la squadra ha reagito a uno stimolo così grande. A Milanello si preparano per l’impresa di Roma e per evitare la festa dei rivali nel derby.