Milan, svelato il futuro di Pioli: non c’è alcuna possibilità

Continua a far discutere quello che sarà il futuro di Stefano Pioli al Milan. In merito si è espresso anche Maurizio Compagnoni che non ha nessun dubbio.

Fino a due mesi fa erano in molti ad essere delusi dalle prestazioni e dai risultati portati a casa dal Milan fino a quel punto. Risultati altalenanti in campionato, eliminazione ai gironi dalla Champions League, insomma niente era andato come le aspettative prefissate ad inizio stagione. Complice di questo periodo difficile sono stati di sicuro anche tutti i diversi infortuni che hanno colpito la rosa rossonera e hanno costretto Stefano Pioli ad avere scelte sempre più limitate, soprattutto durante le notti europee.

A dicembre per la maggior parte dei tifosi milanisti e non solo la colpa dei risultati mancati era data allo stesso Pioli, ritenuto ormai arrivato alla fine del suo percorso al Milan. La richiesta del pubblico era quella di vedere nuovi stimoli e più voglia di fare bene da parte di tutti. Con l’inizio del 2024, i rossoneri hanno recuperato gran parte dei giocatori restati lontano dal rettangolo di gioco per mesi e pian piano il Milan è tornata ad essere quello di sempre. Certo qualche passo falso c’è stato ma adesso i rossoneri volano e non perdono una gara in campionato dal 1 marzo.

Futuro Pioli: le parole di Compagnoni

Con il buon momento del Milan si è smesso di parlare di Pioli Out, ma ciò non toglie che il futuro del mister sia comunque ancora tutto da decidere.

In merito a quelle che saranno le sorti del mister ha parlato anche il telecronista Maurizio Compagnoni, durante la diretta di Sky sport 24, di seguito le sue dichiarazioni:

“Al di la del risultato contro Inter e Juventus credo che per Pioli sia fondamentale arrivare in fondo all’Europa League. Questo chiede la società, è un obiettivo che il Milan può raggiungere ma non sarà semplice a cominciare da questa doppia sfida contro la Roma. Se mi chiedi il futuro di Pioli a meno di un crollo verticale, che mi viene difficile da immaginare in questo momento, comunque vadano le cose credo che Pioli resti alla guida del Milan”.

Il Milan questa sera ospiterà la Roma a San Siro per la gara d’andata valida per i quarti di finale di Europa League. Per il momento a Milanello sono tutti concentrati sul secondo posto in campionato e sull’arrivare il più lontano possibile nella competizione europea, e perché no magari vincerla per la prima volta. Il futuro di Pioli sarà poi tutto da scrivere dopo la fine della stagione.