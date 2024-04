Milan, svelato il primo obiettivo: è il preferito di Furlani

Il Milan studia il colpo al centrocampo. L’amministratore delegato rossonero, Giorgio Furlani, è pronto ad affondare.

In casa Milan, già da diverso tempo, la proprietà avrebbe iniziato a studiare con cura quelli che saranno le prossime mosse da mandare in porto per il futuro. La società rossonera, di fatto, si starebbe preparando a recitare un ruolo da assoluta protagonista in estate, prendendosi la sfera della prossima sessione di calciomercato. Le ultime dichiarazioni rilasciate nel corso di un’intervista a Dazn dall’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, sono state molto chiare. In estate, il club rossonero si renderà autore di diverse operazioni in entrata, acquisti che saranno precisi e mirati.

Le intenzioni di Milan sarebbero quelle di andare a ritoccare gran parte del proprio organico, al fine di aumentare la qualità e la competitività in maniera esponenziale. Uno dei reparti che la società rossonera starebbe pensando di potenziare riguarda il centrocampo. Giorgio Furlani avrebbe segnato sulla propria agenda diversi nomi, tra questi ci sono anche Khephren Thuram del Nizza, nonché fratello di Marcus, e Youssouf Fofana del Monaco.

Milan a caccia del centrocampista ideale: Furlani ha un preferito

Il Milan resta concentrato su più fronti in chiave mercato, consapevole di dover rinforzare ulteriormente ogni singolo reparto per mantenere alta l’asticella della competitività nella prossima stagione. Uno dei reparti che il club rossonero vuole rinforzare in modo concreto e deciso è il centrocampo, portando all’ombra della Madonnina un profilo che dia quantità e qualità in mezzo al campo. La sostanza, principalmente in chiave difensiva, è un fattore che spesso e volentieri è mancato nel centrocampo rossonero nel corso di questa stagione.

I nomi che continuano a girare intorno all’orbita Milan sono diversi, in lizza restano sempre Youssouf Fofana del Monaco e Khephren Thuram del Nizza. Il primo profilo sarebbe il principale obiettivo di mercato dei rossoneri per quanto riguarda il centrocampo, nonché il preferito di Giorgio Furlani. Tuttavia, al contempo il club lombardo starebbe seguendo altre strade. Una di queste, secondo ‘Calciomercato.com’, porta a Sofyan Amrabat, che a fine stagione rientrerà alla Fiorentina dopo il prestito al Manchester United.

Oltre al centrocampista marocchino Sofyan Amrabat, gli occhi del Milan si sarebbero posati anche sul danese Pierre-Emile Hojbjerg, giocatore in uscita dal Tottenham e che fino poco tempo fa era nella lista degli obiettivi della Juventus. Tra i profili monitorati dal Milan, ci sarebbe anche Renato Veiga del Basilea.

Milan pronto a rinforzare anche difesa e attacco

Dunque, il Milan avrebbe un piano ben preciso per la prossima compagna acquisti. Non solo io centrocampo, i rossoneri vogliono aumentare la qualità anche di difesa e attacco. Per quanto riguarda il reparto arretrato, il club lombardo starebbe seguendo: Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier del Brest, Tosin Adarabioyo del Fulham, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Lloyd Kelly del Bournemouth e Maxence Lacroix del Wolfsburg.

Per l’attacco e quindi per il dopo Giroud, Giorgio Furlani non starebbe perdendo di vista le piste che portano a: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.