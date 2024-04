Milan, tutto in mano ad Ibra: rivoluzione in arrivo

Cambia tutto in casa Milan. Zlatan Ibrahimovic è pronto a prendersi in mano il Diavolo dopo l’investitura di Cardinale.

Il Milan guarda al suo futuro prossimo, che coincide con la sfida contro il Sassuolo. È chiaro che la testa di qualche rossonero, tifoso o giocatore che sia, possa essere già volata al ritorno di Europa League, ma la partita con gli emiliani non è da sottovalutare. Soprattutto perché il Sassuolo deve centrare punti salvezza importanti, dopo che qualche anno fa l’abbiamo visto in Europa League. Inoltre il Milan guarda anche ad un futuro più lontano, ma non troppo. Infatti è in atto la preparazione per la prossima stagione dal punto di vista societario: Cardinale ha fatto alcune scelte importati.

La prima riguarda chiaramente la rinnovata fiducia nel blocco dirigenziale del momento, poi verrà la scelta dell’allenatore ed infine il calciomercato. Tuttavia è chiaro che la conferma dell’attuale board dirigenziale del club rossonero sia finalizzata alla creazione di nuovi progetti. Nuovi progetti su cui, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic avrà l’ultima parola. Infatti l’ex campione svedese ha ricevuto l’investitura dallo stesso Cardinale e sta pian piano scalando le gerarchie societarie. In particolare Ibrahimovic avrà diritto all’ultima parola su Under 23, prima squadra, calciomercato e allenatore. Così lo svedese si sta riprendendo il Milan.

Milan, i poteri di Ibrahimovic

In campo si era abituati a vederlo con i super poteri, molto spesso fisici. Ora che sta dall’altro lato della scrivania è forse più complicato da notare, ma Zlatan Ibrahimovic continua a godere di poteri particolari. Infatti Gerry Cardinale l’ha individuato come l’uomo attorno al quale costruire il prossimo ciclo rossonero, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, tanto da avere potere praticamente su tutto. In primo luogo Ibrahimovic è chiamato a supervisionare la rivoluzione del settore giovanile e l’introduzione dell’Under 23 in Serie C. Dopodiché lo svedese avrà diritto di replica su tutto ciò che conta, partendo dal mercato e finendo con l’allenatore.

Di conseguenza è chiaro che la posizione di Pioli verrà decisa anche da Zlatan Ibrahimovic, anzi l’ex giocatore ha in mano il filo diretto con Cardinale. È importante notare che il Milan non ha delegato pieni poteri allo svedese, ma la sua figura è centrale anche per la prima squadra. Infatti i fattori più importanti saranno sempre i risultati, importantissimi per Pioli in questo finale di stagione. Però l’ultima parola spetterà ad Ibrahimovic e poi a Cardinale. Su Pioli in particolare ciò che conta è il finale di questa stagione, quindi tantissimo passa dal ritorno contro la Roma in Europa League.