Milan, Van Dijk incorona il rossonero: “È tra i più difficili da marcare”

Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, ha incoronato l’attaccante del Milan come uno dei più difficile da marcare.

Il Milan avvicina la sfida di Europa League contro la Roma, forte dell’ottimo momento degli ultimi mesi. Infatti la squadra di Pioli ha cambiato passo ed ha ottenuto la tanto agognata continuità di risultati nell’ultimo periodo. Ora però c’è da pensare ai giallorossi ed all’Europa, con la sfida di giovedì che si presenta in maniera più complicata di quanto non possa sembrare. I derby europei fanno sempre storia a sé, forse più di uno scontro diretto. Però il Diavolo avrà dalla sua parte la spinta di San Siro e la sua rinnovata energia offensiva.

Infatti Pioli ha trovato un’arma in più in Samuel Chukwueze, che ora sembra essere entrato per davvero nelle rotazioni del Milan. Inoltre la fantasia di Leao e Pulisic sono sempre al servizio del pubblico di San Siro, così come la fisicità e l’esperienza di Olivier Giroud. Proprio l’attaccante francese potrebbe avere qualche motivazione in più, dato che a fine anno saluterà l’Italia per volare in MLS. Così il bomber vorrà lasciare il segno ancor di più nella storia rossonera, dopo aver dimostrato di essere un gigante a San Siro. Pensiero condiviso anche da Virgil Van Dijk, difensore del Liverpool, che ha elogiato l’attaccante francese.

Giroud, l’elogio di Van Dijk

Olivier Giroud è stato uno degli uomini simbolo del Milan di Pioli. Ora il francese avrà un’ultima opportunità di scrivere il proprio nome nella storia rossonera, passando chiaramente dall’Europa Legue. Inoltre un grandissimo difensore come Van Dijk ha voluto elogiare l’attaccante francese, parlando ai microfoni del podcast The Rest is Football. L’olandese ha raccontato quali sono stati gli attaccanti più difficili da marcare della sua generazione, inserendo Giroud nel novero dei migliori.

Van Dijk ha detto: “Giroud era difficile da marcare, soprattutto ai tempi del Chelsea. Mi riferisco al periodo con Hazard, pensavo che non avrebbe mai segnato, ma alla fine la metteva”. Così il difensore del Liverpool su Giroud, lanciato nella mischia dei bomber con nomi come quelli di Haaland, Messi ed Aguero. L’unico escluso dalla lista di Van Dijk è Cristiano Ronaldo che, tra l’altro, ha vinto una Champions League proprio contro i Reds dell’olandese in finale. Chiaramente la portata dei calciatori presi in questione è diversa, così come la caratteristiche tecniche e fisiche. Eppure il bomber del Milan gode di un’enorme stima tra i colleghi, come dimostrano le dichiarazioni di Van Dijk. Ora l’obiettivo è chiudere bene con il Diavolo, lasciando un ricordo di sé intonso a Milanello.