“Molle e trasparente”, Leao delude: critiche implacabili

Il Milan non porta avanti la gara sperata alla vigilia. Tra i rossoneri pochi si salvano e il portoghese non è tra questi; molte le critiche.

È servita una Roma in grande spolvero per fermare un Milan che arrivava da sette vittorie di fila. Uno scontro europeo che prometteva fuochi d’artificio ma che, da parte del Milan, così non è stato. Il primo round va alla Roma che con il risultato di 0-1 non ha la gara totalmente in mano ma, sicuramente, la strada per loro è in discesa. Al contrario i ragazzi di Pioli dovranno farsi valere al ritorno.

La gara di ieri sera ha evidenziato diverse lacune del Milan e i giocatori in campo non hanno reso come nelle ultime gare. Pochi si salvano, si conterebbero sulle dita di una sola mano, diversamente tra gli altri molti top hanno deluso. La fascia sinistra non è stata incisiva e Rafael Leao non ha brillato nella notte in cui doveva. Le critiche al portoghese sono molte e anche La Gazzetta dello Sport sottolinea la sua mancanza.

Leao non pervenuto contro la Roma

Il numero dieci portoghese è stato ben neutralizzato dalla tattica di De Rossi. Esce anzitempo per Okafor e la sua reazione al cambio ha fatto notare tutto il suo rammarico.

La Roma ha cucito il suo gioco su misura per neutralizzare il Milan e Daniele De Rossi a San Siro ha dato prova della sua intelligenza calcistica. Non ha potuto nulla il Milan che è rimasta a bocca asciutta nonostante le sensazioni prima del match fossero positive.

Soltanto Chukwueze ha dato una smossa ai rossoneri che, forse, meritava la titolarità al posto di un Pulisic poco brillante. Reijnders poi ha fatto percepire la flebile presenza del Milan in qualche occasione grazie ai suoi duelli con Svilar, ma nulla di più.

E tra quelli che non hanno inciso, ma che per forza di cose dovevano, sicuramente troviamo Theo e Leao. Il portoghese non ha trovato pane per i suoi denti e La Gazzetta dello Sport oggi lo definisce “Molle e trasparente, sostituito tra i fischi“.

Non una bella serata per il dieci che nelle ultime gare aveva ripreso il suo ritmo ma che ieri sera non ha dato il suo apporto alla partita. Non si è mai visto in campo il vero Leao che dribbla sguscia e tira o serve il compagno. Una partita passata in ombra così come il compagno Theo e qui, sicuramente, il merito è del tecnico giallorosso che ha saputo inibire la fascia più pericolosa, e importante, per il Milan.