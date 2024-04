Multa all’Inter: è ufficiale, c’entra un rossonero

Il Giudice Sportivo ha deciso di multare l’Inter dopo l’ultima giornata di campionato. Un giocatore del Milan direttamente interessato.

Le ultime settimane sono senza dubbio state tra le peggiori degli ultimi per i tifosi del Milan. Come se non bastasse il periodo negativo della squadra, eliminata ai quarti di finale di Europa League e a secco di vittorie in tutte le competizioni da cinque partite, bisogna anche aggiungere la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter.

I Nerazzurri si sono laureati campioni d’Italia proprio nel derby, davanti ad uno stadio quasi interamente rossonero, e in questi giorni stanno invadendo tutta Milano per i festeggiamenti.

La rivalità che c’è tra le due squadre e tra le due tifoserie è tra le più storiche in Italia ed è per questo che uno Scudetto vinto proprio in occasione della stracittadina è uno smacco difficilmente dimenticabile.

I tifosi della Beneamata hanno voluto rimarcarlo ed anche durante la gara interna contro il Torino, la prima dopo la vittoria della seconda stella, non sono mancati gli sfottò nei confronti dei cugini e soprattutto nei confronti di Theo Hernandez, considerato il vero nemico pubblico.

Il terzino francese, protagonista di uno striscione mostrato da Denzel Dumfries durante la festa Scudetto di domenica (che lo ritraeva al guinzaglio dell’esterno olandese), è stato anche vittima di alcuni cori da parte dei tifosi nerazzurri. Durante il match contro il Torino, infatti, i sostenitori dell’Inter hanno intonato dei cori verso il rossonero, che non sono passati inosservati al Giudice Sportivo.

“Coro contro Theo Hernandez”: il Giudice Sportivo multa l’Inter

In mattinata il Giudice Sportivo ha reso note le squalifiche arrivate durante l’ultima giornata di campionato ed anche le multe inflitte alle società. Tra esse non manca una multa di 3mila euro nei confronti dell’Inter a causa di un coro insultante intonato dai suoi tifosi verso Theo Hernandez tra il 36′ e il 38′ del secondo tempo nella sfida contro il Torino.

Ancora una volta, quindi, l’ex Real Madrid si conferma essere una vera e propria ossessione per tutto il popolo nerazzurro, che anche in una giornata di festa non hanno esitato ad inveire contro di lui.

Dal suo arrivo in rossonero, Theo si è sempre dimostrato attaccatissimo ai colori del suo club e tutt’altro che disinteressato ai derby contro l’Inter. Se questo da un lato gasa i tifosi del Milan, dall’altro non può che infastidire quelli dell’Inter.