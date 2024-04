“Non sarebbe un fallimento”: Milan fuori dall’Europa, arriva la sentenza dell’ex

Il doppio ex parla in vista di Roma-Milan. Le sue dichiarazioni fanno discutere all’interno dell’ambiente rossonero.

È il giorno del tanto atteso Roma-Milan. Questa sera alle ore 20:45 andrà in scena il match tra i giallorossi di Daniele De Rossi e i rossoneri di Stefano Pioli, gara che verrà per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Una delle due saluterà la competizione, mettendo fine ai proprio sogni continentali.

La Roma di mister De Rossi avrà dalla sua la spinta del caloroso pubblico dell’Olimpico e il vantaggio maturato con la vittoria di misura ottenuta in quel di San Siro, propiziata dalla rete di Mancini nel primo tempo.

Proprio in vista della sfida di questa sera tra Roma e Milan, ha parlato un doppio ex. Si tratta di una leggenda del calcio, ben nota al campionato di Serie A: Cafu. L’ex calciatore ha vestito la maglia della Roma dal 1997 al 2003, squadra con la quale ha vinto uno storico Scudetto, l’ultimo conquistato dai giallorossi.

Mentre al Milan, ha militato dal 2003 al 2008, mettendo in bacheca un altro titolo di campione d’Italia. Cafu si è espresso a poche ora dalla sfida rilasciando un’intervista ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

Cafu parla in vista di Roma-Milan

Per il doppio ex di Roma e Milan, Cafu, sarà spettacolo garantito questa sera: “All’Olimpico lo spettacolo non manca mai, grazie ad un pubblico unico al mondo. Chiedete a qualsiasi calciatore abbia giocato lì le sensazioni che si provano quando viene cantato l’inno della Roma. Sarà una partita molto bella”.

Mentre sulla gara vista all’andata, Cafu si è espresso in questo modo: “A San Siro De Rossi è stato tatticamente bravo, con la mossa di El Shaarawy a destra. Una scelta intelligente, che non deve però sorprendere, visto ciò che Daniele è stato da calciatore e ora da allenatore. E poi, aggiungo: è un grande uomo. Basta pensare a quel che è successo a Udine con Ndicka”.

L’ex terzino brasiliano ha poi parlato del Milan: “Se uscire sarebbe un fallimento per il Diavolo? Assolutamente no! Alla fine vince solo una squadra, in coppa o in campionato, dove peraltro Pioli ha già conquistato lo scudetto. Le squadre che nelle coppe arrivano in fondo sono tutte forti e magari vengono eliminate per ragioni diverse, ma questo non vuol dire aver fallito. Il Milan sta partecipando in modo continuativo alla coppe europee, non può certo essere criticato per un’uscita ai quarti di finale”.