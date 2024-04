Nuovo allenatore Milan, incredibile indiscrezione: Ibrahimovic vuole un ex rossonero

Sono ore di concitazione a Casa Milan. Inizia a prendere piede il toto-nomi per quello che dovrà essere il prossimo allenatore rossonero.

La sconfitta rimediata contro la Roma in Europa League è stata la stangata finale che ha troncato i sogni rossoneri per questo finale di stagione. È stato perso un obiettivo concreto forse nel peggior modo possibile. Difatti nella gara di andata e di ritorno il Milan non è mai riuscita a trovare le misure per contrastare la tenacia espressa dalla squadra di De Rossi che, meritatamente, ha trovato la semifinale della competizione europea contro il Bayer Leverkusen.

Occasione gettata al vento quindi per i ragazzi di Stefano Pioli. L’allenatore rossonero, nella gara di ritorno particolarmente, non ha saputo gestire i suoi effettivi e il disordine in campo era evidente. Il tecnico emiliano dunque ora è al capolinea e molto probabilmente queste saranno le sue ultime sei partite sulla panchina del Milan.

Milan, suggestione Van Bommel

Iniziano ad esserci infatti già diversi nomi ma ora sembra Zlatan Ibrahimovic avere particolare controllo sulla scelta da fare. Dalla sua idea viene fuori un nome già noto ai tifosi rossoneri: Mark Van Bommel, ora allenatore dell’Anversa.

Siamo giunti alla fine della corsa di Stefano Pioli sulla panchina del Milan che, con grande probabilità, a fine stagione si separerà dal club rossonero per scelta della società. Una saturazione delle idee del tecnico, mostrate in pieno nel ritorno d’Europa League con la Roma, sono costate caro allo stesso allenatore. Ora nulla può più salvare la sua situazione e il club è pronto a voltare pagina a stagione finita.

Secondo Tuttosport ora è Ibrahimovic ad avere il pallino in mano e una delle sue idee come prossimo tecnico rossonero ora è Mark Van Bommel, ex centrocampista rossonero dal 2011 al 2012. Già allenatore del PSV e Wolfsburg ora siede sulla panchina dell’Anversa con il quale la scorsa stagione ha anche vinto il titolo del campionato belga. Allo svedese il suo nome stuzzica molto per le sue idee di calcio moderne, oltre che per il suo passata da calciatore in rossonero.

Le prossime settimane possono essere importanti per un probabile invito per sedere sulla panchina del Milan e il suo nome ora si affianca a quelli già noti di Lopetegui e Fonseca. Dunque il Milan si prepara per un cambio di rotta importante dove la scelta per il prossimo allenatore rossonero sarà cruciale per il futuro del Milan.