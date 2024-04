Panchina Milan, clamorosa indiscrezione sul successore di Pioli

Il tema panchina in ambiente rossonero è più che mai attuale e Telelombardia, nelle ultime ore, ha sganciato una bomba a riguardo.

A Milanello le attenzioni sono tutte sulla partita di Europa League di questa sera. Il ritorno dei quarti di finale della coppa contro la Roma, rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione rossonera. Ribaltare lo 0-1 subito a San Siro settimana scorsa significherebbe raggiungere le semifinali e soprattutto avere la possibilità di vincere un trofeo. Prima di pensare a questo però, va superato l’ostacolo Roma, che con Daniele De Rossi sembra aver trovato la giusta quadra.

Il Milan di pioli invece, non è riuscito a trovare la vittoria in nessuna delle ultime due uscite (andata dei quarti di finale contro la Roma e pareggio nella 32esima giornata di Serie A contro il Sassuolo). A maggior ragione, il tecnico rossonero avrà il compito di stimolare i suoi uomini e scegliere l’undici più adatto alla battaglia di questa sera dell'”Olimpico”. Proprio riguardo Pioli e il suo futuro al Milan, è recente la clamorosa indiscrezione rilasciata da Telelombardia.

Milan, Allegri si propone per la panchina

Di recente, l’emittente Telelombardia, ha rilasciato una clamorosa indiscrezione riguardante la panchina del Milan nella prossima stagione. Negli ultimi giorni infatti, sarebbe spuntata l’ipotesi di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo. L’attuale allenatore della Juventus, già a Milanello dal 2010 al 2014, si sarebbe proposto a Ibrahimovic. Il tecnico livornese vorrebbe infatti rimanere in Italia e, in caso di addio con i bianconeri, il Milan sarebbe la prima scelta. Come alternativa attenzione anche al Napoli, con cui ci sono già stati dei contatti.

Da allenatore del Milan Allegri, ha totalizzato 178 partite ottenendo una media di 1.81 punti per match, vincendo uno Scudetto nel 2011 e una Supercoppa Italiana nello stesso anno. Grazie a questi numeri e alle prestazioni fornite dalla squadra, il livornese è poi passato alla Juventus dove, nel suo primo ciclo (2014-2019), ha sempre vinto la Serie A e sfiorato più volte la vittoria della Champions. Pioli invece, che con il Milan ha vinto lo Scudetto nella stagione 2021-2022, ha un totale di 233 gare con i rossoneri e una media punti di 1.91.

Sarà dunque interessante capire quale sarà il futuro dei diversi allenatori la prossima stagione. Da esperienze passate, sappiamo che un solo cambio di panchina di una squadra, innescherebbe una reazione a catena che vedrebbe coinvolti vari tecnici. Sicuramente il futuro di Allegri e Pioli è incerto ma ne sapremo di più a campionato finito.