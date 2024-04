Pioli addio, tra i nomi spunta un nuovo sostituto

Il futuro di Stefano Pioli resta comunque in bilico, a fine stagione il tecnico potrebbe lasciare il Milan. Pronto già il nome del suo sostituto.

Se pensiamo a due mesi fa in pochi si sarebbero aspettati di vedere i risultati che il Milan sta portando a casa. La prima parte di questa stagione è stata complicata, troppi infortuni che hanno inevitabilmente contribuito ad indebolire la rosa e soprattutto a rendere sempre più minime le scelte a disposizione di Stefano Pioli. Lo stesso Pioli fino alla fine 2023 secondo molti aveva dato al Milan tutto quello che poteva, gli stessi tifosi rossoneri gridavano ad un cambio netto sulla panchina per dare nuovi stimoli. Complici delle critiche i risultati altalenanti e un rendimento poco soddisfacente, non all’altezza della squadra.

Poi però con l’inizio del nuovo anno e con diversi giocatori rientrati dai propri infortuni il Milan piano piano si è costruito la propria strada e ad oggi conta 4 vittorie di fila in campionato, un secondo posto in classifica e un quarto di finale di Europa League da giocare. Considerato dunque l’ottimo rendimento che sta avendo il Milan in questa seconda parte di stagione l’addio di Stefano Pioli non è poi così tanto scontato come qualche mese fa.

Gallardo al posto di Pioli: la notizia

Nonostante tutto però secondo quanto riportato da Sport Mediaset il futuro di Stefano Pioli in rossonero potrebbe essere comunque messo in discussione a fine stagione, per l’interesse di diverse squadre. Nella sessione estiva di mercato in Serie A si prospetta un bel valzer di panchine che interesseranno più di una big.

Il Napoli per esempio sarebbe la squadra più interessata al tecnico rossonero. Qualora questo addio dovesse realmente avvenire, allora stando sempre a quanto riportato da Sport Mediaset, allora il Milan potrebbe prendere in considerazione la possibilità di portare sulla propria panchina Marcelo Gallardo. Gallardo è l’ex allenatore del River Plate ed oggi è alla guida dell’Al-Ittihad di Benzema in Arabia Saudita, ma un’avventura in Italia non gli dispiacerebbe di certo.

Nonostante tutto però Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di sabato scorso che i rossoneri hanno giocato con la Fiorentina e ha parlato anche del futuro di Stefano Pioli: “Ho sempre detto che Pioli resta, perché a me piacciono gli allenatori che vincono e, siccome stiamo facendo bene, mi piace Pioli. A parte che è una persona fantastica, siamo tutti affezionati a lui e lui è affezionato a noi“. Dunque la cosa certa è che prima di quest’estate non si potrà avere nessuna certezza, bisognerà aspettare e vedere come si concluderà questa stagione in corso.