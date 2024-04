Pioli carica il Milan: “Cosa dovremo fare contro la Roma”

Pochi minuti prima di Milan-Roma, match valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League, Pioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Sta per iniziare una partita molto importante per il calcio italiano. Infatti, alle 21:00 il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi si affronteranno a San Siro nel match valido per l‘andata dei quarti di finale di Europa League. Poche sorprese nelle formazioni delle due squadre, con i rossoneri che confermano il 4-2-3-1, unica sorpresa Thiaw titolare al posto di Kjaer, e i giallorossi che scenderanno in campo con un 4-3-3, con solo due cambi rispetto ai titolari del derby: infatti al posto di Llorente e Angelino scenderanno in campo Smalling e Spinazzola.

Milan-Roma, Pioli a Sky Sport: “Contro la Roma dobbiamo…”

Intervistato a Sky Sport pochi minuti prima della partita, Stefano Pioli ha parlato di diversi temi, tra cui l’importanza della gara, il supporto dei tifosi allo stadio (sold out) e come affrontare il match contro la squadra allenata da De Rossi.

“Tutto quello che ci darà lo stadio proveremo a portarlo in campo e cercheremo di giocare con grandi energie con grande qualità”, continua poi il tecnico: “Il calcio è fatto di situazioni e di momenti, noi sappiamo quando abbiamo la palla di dover cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari, sappiamo di avere le qualità anche individuali per poter fare questo”.

Richiama, infine, all’attenzione i propri giocatori: “É chiaro che ci vorrà una partita con grande continuità, con grande attenzione e con lucidità. Soprattutto la cosa più importante è di avere la lucidità e la bravura di superare i momenti difficili della partita“.