Pioli esulta, torna titolare contro la Roma: le ultime sulla formazione

A quasi 24 ore dal tanto atteso ritorno del quarto di finale di Europa League contro la Roma all’Olimpico, Pioli e il Milan ritrovano un titolarissimo dal primo minuto.

Una partita che può valere un’intera stagione quella che aspetta il Milan di Stefano Pioli domani sera nella capitale.

La sconfitta per 0-1 a San Siro ha evidenziato come la squadra di Daniele De Rossi sia in grado di mettere in seria difficoltà i rossoneri, sventando prima di tutto gli attacchi provenienti dalla ‘Theao‘ e poi capace di sorprendere in velocità una difesa mai troppo perfetta.

Per ribaltare il risultato in casa dei giallorossi servirà una notte da grande Milan, dove la tattica e il cuore faranno sicuramente la differenza. Dalla parte dei rossoneri c’è un rientro molto importante, ecco di chi si tratta.

Tomori dal 1′ contro la Roma. Pioli sorride e prepara il progetto ‘rimonta’

I rossoneri ritrovano Fikayo Tomori al centro della retroguardia difensiva dopo l’assenza per squalifica all’andata e dopo la panchina di Reggio Emilia. Il difensore inglese ex Chelsea si schiererà al fianco di Matteo Gabbia in una notte in cui il Diavolo non potrà sbagliare nulla.

L’accesso alla semifinale di Uefa Europa League è un traguardo quanto mai fondamentale per la squadra di Via Aldo Rossi, che in una stagione difficile aggravata dai tanti infortuni, vuole portare in bacheca un trofeo.

La prematura uscita di scena dalla lotta Scudetto e dalla Champions oltre alla sconfitta contro l’Atalanta in Coppa Italia sottolineano come i rossoneri siano ben lontani dalla stagione perfetta, ecco perché aggiudicarsi il secondo trofeo europeo affrontando squadra di primo livello sarebbe il giusto premio di consolazione dopo i tanti sacrifici fatti nell’arco dei mesi invernali.

La conferma sulla panchina dell’allenatore emiliano passerà anche da domani sera, oltre che dal derby di lunedì. Ribaltare il risultato dell’andata davanti ad un tifo così acceso come quello giallorosso appare quasi una ‘mission impossible’, ma in questi anni il Diavolo ha dato dimostrazione di saper compiere imprese anche ben più ardue. Mister De Rossi, fautore della rinascita romanista dopo il tracollo Mourinho, partirà sicuramente col pronostico dalla sua e con un vantaggio non banale.

In attesa dell’inizio del big match capitolino, il rientro di un big al centro della difesa non può quindi che essere un’ottima notizia dalle parti di Milanello.