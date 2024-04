Pioli infiamma il derby, che messaggio all’Inter: poi sull’Europa League

Partita pirotecnica a Reggio Emilia, ora gli uomini di Pioli affronteranno la settimana più infuocata dell’anno.

E’ successo di tutto al Mapei Stadium: 6 gol totali ed emozioni a non finire. La partita si era messa male fin da subito per i rossoneri, che dopo appena 10′ si erano trovati sotto di due lunghezze. Dopo l’inizio complicato il Diavolo ha cominciato a prendere campo e, grazie ai gol di Jovic prima e di Okafor poi, ha impattato la partita sul 3-3 finale. Il Milan ora è costretto alla vittoria nel derby del prossimo turno per evitare che i rivali nerazzurri festeggino il trionfo Scudetto a San Siro già tra 7 giorni. Nel post partita, Stefano Pioli ha commentato così la prestazione dei rossoneri ai microfoni di Dazn.

“Dobbiamo metterci più qualità“

Il Milan ha tenuto il +6 sulla Juve e Stefano Pioli è intervenuto sulla prestazione dei suoi: “Toglierei solo le disattenzioni dei gol. Siamo stati coraggiosi con la palla, l’avversario con il doppio vantaggio ha chiuso gli spazi. Abbiano fatto 3 gol e abbiamo creato molte possibilità di essere pericolosi. Mi tengo lo spirito e il carattere della squadra su cui non ho dubbi. Ci aspettano partite importanti che ci richiedono un livello maggiore“.

Ha poi speso parole importanti per il suo campione, Leao: “Deve imparare a gestire le pressioni. Ha potenzialità e qualità superiori agli altri e quando non riesce a farlo vedere le critiche arrivano. Deve sapere che sarà così per tutta la carriera“.

Ha continuato commentando l’importanza del lavoro di un allenatore alla vigilia di partite importanti: “La squadra ha talento e deve avere idee chiare su cosa fare con e senza palla. È arrivato momento decisivo del campionato. Oggi non parlerei di atteggiamento; in termini di posizionamenti cerchiamo sempre di trovare soluzioni che garantiscono sulla carta dei vantaggi“.

In vista del ritorno di Europa League ha detto: “La Roma ha giocato un’ottima partita, al massimo delle sue capacità; noi non abbiamo giocato al massimo. Dobbiamo metterci più qualità e attenzione ai dettagli rispetto all’andata“.

Non mancano commenti sui rumors legati alla sua permanenza al Milan: “Il mio futuro si deciderà a fine campionato“. Infine, il tecnico infiamma il derby della Madonnina: “L’Inter vincerà lo scudetto. Noi faremo di tutto per vincere il derby, per tifosi e per il secondo posto in classifica che è posizionamento prestigioso“. Parole incoraggianti per l’ambiente rossonero che è arrivato al momento clou della sua stagione.