Pioli sempre più in bilico: contattati avviati con il sostituto

Reduce dalla sconfitta contro la Roma, il nome di Stefano Pioli è tornato in discussione: il Milan ha già avviato i contatti per il sostituto.

Questa settimana è tornato in scena il calcio europeo, con quattro club di Serie A che sono scesi in campo per i quarti di finale dell’Europa League e della Conference League: per la prima competizione, si sono affrontate Milan e Roma, mentre l’Atalanta ha superato brillantemente il Liverpool; per la seconda, la Fiorentina ha ottenuto un pareggio in trasferta. La qualificazione alle semifinali dei tornei è ancora tutta aperta, ma una cosa è certa: in Europa League passeranno solo 2 delle 3 italiane ancora in corsa.

Una tra Milan e Roma, infatti, dovrà abbandonare la competizione: il match d’andata è terminato a favore dei giallorossi, che hanno vinto a San Siro grazie ad un gol di Mancini nella prima frazione di gioco. Nel secondo tempo, il pallino del gioco è stato sempre in mano ai rossoneri, che però non hanno trovato il gol del pareggio. All’Olimpico, in un’atmosfera tutt’altro che facile, la squadra di Stefano Pioli proverà a ribaltare il risultato e ottenere il pass per la semifinale.

Futuro Pioli a rischio, il Milan chiama Lopetegui

A margine della sconfitta subita contro la Roma, il tecnico rossonero Stefano Pioli è tornato ad essere in discussione: il suo futuro sulla panchina rossonera sembrerebbe essere sempre più in bilico, tanto che la società è già al lavoro per trovare il sostituto. E l’indiziato numero uno porta il nome di Julen Lopetegui.

Il tecnico spagnolo, ex allenatore di Porto, Spagna, Real Madrid, Siviglia e Wolverhampton, attualmente non è vincolato con nessun club e può essere il primo nome sul taccuino dei dirigenti rossoneri per sostituire Stefano Pioli.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, il Milan non ha fatto una proposta vera e propria all’allenatore spagnolo, ma tra le parti c’è già stato un doppio incontro conoscitivo, ancora lo scorso febbraio. Lopetegui conosce bene il calcio europeo e non ed è abituato a lavorare con i giovani, per questo il Milan da un pò di settimane ha messo gli occhi su di lui.

Ad un mese e mezzo dalla fine della stagione, dunque, il Milan è già al lavoro per il futuro della propria panchina: Pioli non è più una certezza, e la sua riconferma può arrivare solo qualora il Milan raggiunga un buon risultato in Europa League.