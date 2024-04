Prossimo allenatore Milan, non solo Lopetegui sulla lista: Ibrahimovic vuole due ex compagni

L’ex calciatore rossonero, ora dentro il consiglio d’amministrazione, ha scelto i suoi due nomi per il futuro della panchina del Milan.

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è sempre più in bilico: dopo una stagione di alti e bassi, l’eliminazione dall’Europa League sembra essere stata fatale per il tecnico del 19° Scudetto. Pioli avrebbe un altro anno di contratto con la società rossonera, ma molto probabilmente a fine stagione le parti si incontreranno per trovare una risoluzione, del tutto pacifica.

In questo momento, però, in casa Milan bisogna lasciare un attimo da parte quello che è il futuro poiché i rossoneri sono attesi dalla sfida contro i cugini nerazzurri: lunedì 22 aprile, alle ore 20:45, il Milan affronterà l’Inter, match valido per la 33° giornata di Serie A. Una partita delicata poiché in caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi, l’Inter si laureerebbe Campione d’Italia. Affrontando il Milan. Davanti un San Siro principalmente rossonero. Una brutta batosta per la squadra del Diavolo, che al termine della gara contro la Roma è stata spronata dalla Curva Sud per evitare figuracce nel Derby. Sebbene il Campionato sembra essere chiuso, lasciare la vittoria ai cugini nerazzurri al derby non sarebbe una mossa gradita dal popolo rossonero.

Futuro Milan, Ibrahimovic deciderà con Cardinale il prossimo allenatore

Come riportato da Sky Sport, sulle tribune di San Siro durante il derby di lunedì sera ci sarà anche il patron rossonero, Gerry Cardinale, che arriverà a Milano nella serata di domenica. Oltre ad assistere al Derby della Madonnina, Cardinale avrà il compito di avviare i discorsi per il futuro della panchina del Milan, insieme a Zlatan Ibrahimovic.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, sul taccuino dell’area tecnica rossonera ci sono diversi nomi, tra cui quello di Fonseca, che è stato solo oggetto di valutazioni, e Nagelsmann, che però ha rinnovato con la Germania. Uno dei nomi attualmente più accostati alla panchina del Milan è quello di Julen Lopetegui, che secondo alcune indiscrezioni a febbraio aveva già incontrato la dirigenza rossonera.

Un ruolo importante sulla scelta del prossimo allenatore del Milan lo avrà Zlatan Ibrahimovic, che già si è espresso con due sue preferenze: uno è Xavi, che ha già annunciato di non voler rinnovare con il Barcellona, mentre l’altro è Thiago Motta, seguito tanto anche dalla Juventus. Attualmente profili come cConte, Italiano, Palladino e De Zerbi non sono stati presi in considerazione. Per il Milan saranno dunque settimane di grande valutazione, per delineare già il futuro e la prossima stagione.