Roma-Milan, Pioli a sorpresa: un titolare partirà dalla panchina

A poche ore dal big match di Europa League di questa sera Pioli sorprende tutti facendo partire un titolare dalla panchina.

Sale la tensione in casa Milan in vista dell’impegnativa sfida di questa sera. Allo stadio “Olimpico”, ore 21:00, andrà in scena il ritorno dei quarti di finale di Europa League tra Roma e Milan. Gli uomini di Pioli cercheranno di ribaltare lo 0-1 subito a San Siro una settimana fa. La partita sarà di vitale importanza per le due squadre italiane, soprattutto perché rappresenta l’ultima possibilità di vincere un trofeo in questa stagione. Gli stimoli dunque non mancheranno a nessuna delle due sfidanti.

La Roma, nonostante la sospensione della partita di Udine, arriva alla sfida sulle ali dell’entusiasmo per la striscia positiva di risultati nelle ultime partite. Il Milan invece, dovrà essere protagonista di una grande prova di forza, soprattutto dopo l’ultimo pareggio in campionato contro il Sassuolo (3-3). Nella sfida di Reggio Emilia, Pioli ha comunque fatto riposare diverse pedine importanti in vista della Roma ma, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, potrebbero esserci delle sorprese.

I titolari del Milan contro la Roma: ancora panchina per Bennacer

La rosea riporta nelle sue pagine il probabile undici titolare rossonero e non mancano colpi di scena. Nelle giornate precedenti infatti, ci si aspettava la presenza dal primo minuto di Ismael Bennacer, che non è nemmeno entrato nella sfida contro il Sassuolo. Il centrocampista algerino sembrava dunque certo di un posto da titolare insieme a Reijnders ma, da ultime indiscrezioni, pare che Yunus Musah sia favorito per una maglia da titolare, proprio a discapito dell’ex Empoli.

Se questa scelta dovesse concretizzarsi, indicherebbe la voglia di Pioli di impostare un match più fisico. Con l’inserimento in campo del centrocampista americano infatti, i rossoneri avrebbero chili e centimetri in più in mezzo al campo. Con l’ex Valencia, aumentano anche gli incursori per la squadra di Pioli che sicuramente, dall’altro lato della medaglia lasciando fuori Bennacer, rinuncia a geometrie e a qualità palla al piede.

Rispetto alla gara di andata, un unico cambio nella linea difensiva del Milan: Maignan tra i pali, Tomori al posto di Thiaw giocherà al fianco del confermato Gabbia, mentre sulle fasce Theo da una parte e Calabria dall’altra. Davanti alla difesa, come detto in precedenza, dovremmo trovare Musah che è favorito su Bennacer insieme a Reijnders. Davanti i soliti Leao, Loftus-Cheek e Pulisic a supporto di Giroud.