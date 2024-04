Roma Milan, Pioli ha un’arma in più: è a disposizione!

Recupero importante per Pioli che per la sfida dell’Olimpico potrà contare su un giocatore assente da parecchio tempo

Il pareggio per 3-3, dell’ultimo turno di campionato ottenuto a Reggio Emilia, contro il Sassuolo ha lasciato del rammarico nella squadra allenata da Stefano Pioli, che aveva bisogno di un’iniezione di fiducia importante, in vista dei prossimi impegni. In particolare, i rossoneri tra domani e lunedì avranno due partite decisive per il proprio futuro, e quello del suo allenatore.

Prima ci sarà la gara di ritorno contro la Roma, allo stadio Olimpico, valida per i quarti di finale di Europa League. Il Milan è chiamato, per proseguire il proprio cammino europeo, a ribaltare l’1-0, in favore dei giallorossi, della partita d’andata.

Successivamente, lunedì 22 aprile, sarà la volta del campionato e del derby contro l’Inter. Un’occasione importante per vendicare le 5 sconfitte, in altrettanti precedenti, e per rimandare, almeno di un altro fine settimana, la matematica assegnazione dello Scudetto agli uomini di Inzaghi.

Due partite cruciali soprattutto per Pioli che, per assicurarsi il posto sulla panchina del Milan anche per il prossimo anno, deve assolutamente proseguire il cammino in Europa League, per tentare l’assalto al trofeo, ed evitare un altro tracollo nella Stracittadina, quest’anno decisiva come non mai.

Pioli recupera un centrocampista per la sfida a De Rossi

Il Milan, quindi, si prepara oggi a Milanello, in questa vigilia, per la partita contro la Roma. Il tecnico può contare su tutta la rosa a disposizione, fatta eccezione per Kalulu e Kjaer, che saranno assenti anche per il derby di lunedì sera, a riportarlo è Sky Sport

Nella formazione titolare non dovrebbero esserci stravolgimenti e l’unico dubbio di Pioli resta quello del compagno di reparto di Tomori in difesa. A contendersi il posto sono Matteo Gabbia e Malick Thiaw, con il difensore italiano al momento favorito sul tedesco per partire dal 1′. Inoltre, Pioli può sorridere perché torna a disposizione Tommaso Pobega.

Oggi, infatti, l’ex Toro si è rivisto finalmente in gruppo, anche se ha svolto un lavoro leggermente personalizzato insieme a Gabbia. Sarà comunque difficile vederlo scendere in campo all’Olimpico, visto che la sua ultima presenza risale al 17 dicembre, quando il Milan vinse per 3-0 a San Siro contro il Monza.

Più remota, infine, la possibilità di vedere Chukwueze tra i titolari. Il nigeriano sta facendo benissimo nelle ultime uscite e sta scalando le gerarchie dell’allenatore, ma schierare lui significherebbe lasciare fuori uno tra Pulisic e Loftus-Cheek, punti fermi del Milan in questa stagione.