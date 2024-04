Sassuolo-Milan, annuncio ufficiale: saltano il big match

Le dichiarazioni dell’allenatore preoccupano i tifosi, annunciate assenze inaspettate in vista della gara di domani.

Manca sempre meno alla trasferta di Reggio Emilia che vedrà il Milan impegnato al Mapei Stadium, in occasione della 32esima giornata di Serie A. Il Diavolo scenderà in campo alle ore 15, nella speranza di ottenere i tre punti che permettano di blindare il posizionamento al secondo posto.

Lo scacchiere di Pioli ha bisogno di ritrovare la vittoria dopo la sconfitta europea per mano della Roma, sarà molto importante risollevare il morale della squadra. La compagine meneghina è intenzionata a proseguire la striscia di successi consecutivi in campionato che potrebbero diventare addirittura sei.

Un aspetto molto importante sarà non sottovalutare l’impegno di domani e avere già la testa all’Europa League, nonostante la maggior importanza dell’impegno con i giallorossi. I rossoneri dovranno ribaltare il risultato allo Stadio Olimpico, impresa non semplice da portare a termine ma a Milano si avverte fiducia.

Il Milan ha tutte le carte in regola per strappare il pass che consenta di accedere alle semifinali di Europa, trofeo che manca nel ricco palmares. I tifosi spingeranno i propri beniamini partendo proprio dalla trasferta di domani pomeriggio. Attenzione perché proprio sul match del Mapei, sono arrivate importanti dichiarazioni di Ballardini che ha annunciato diverse assenze tra le fila neroverdi.

Sassuolo Milan, Ballardini perde tre pedine

Il Milan scenderà in campo nello stadio che ha sancito l’ultima vittoria dello Scudetto, Reggio Emilia lascia fiorire ricordi indimenticabili. Il match di domani sarà importante per ritrovare il successo e proprio in merito arrivano notizie che agevolano lo scacchiere di Pioli. Come annunciato da Davide Ballardini in conferenza stampa, infatti, Berardi, Castillejo e Pedersen non saranno del match a causa di diversi problemi fisici. Di seguito quanto evidenziato dal tecnico neroverde quest’oggi:

“Sapete la situazione di Berardi, Pedersen ha un problema alla schiena che si porta da un po’ mentre Samu Castillejo ha un dolore al ginocchio, al collaterale. Saranno loro i tre non convocati”.

Queste le dichiarazioni di Ballardini che dovrà sopperire alle assenze dei tre giocatori. Il Milan è chiamato a prestare grande attenzione, il Sassuolo cerca punti vitali per la salvezza e Ballardini è un maestro in materia. Non trovare la vittoria potrebbe rovinare il morale dello spogliatoio, i tifosi sperano di chiudere al meglio l’annata in corso: secondo posto e conquista dell’ Europa League sono gli obiettivi, tutto è nelle mani dei rossoneri.