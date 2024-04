Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli rivoluziona la squadra

Sono ufficiali le formazioni di Sassuolo-Milan. Pioli ha scelto di cambiare tanto, andando incontro ad un ampio turnover.

Il Milan scenderà in campo contro il Sassuolo per una sfida interlocutoria in Serie A. Infatti i rossoneri non hanno più granché da chiedere a questo campionato, considerando il distacco dall’Inter e la posizione tranquilla in Champions League. Poi c’è da aggiunger il fattore Europa League, dove il Diavolo deve ribaltare lo 0-1 incassato a San Siro dalla Roma. Infatti è chiaro che il vero focus del Milan sia rivolto alla sfida europea contro i giallorossi, dato che la situazione in campionato lo permette. Inoltre la sfida potrebbe diventare ancor più equilibrata, siccome il Sassuolo cerca punti pesanti per la salvezza.

Considerato il contesto è chiaro che Pioli abbia deciso di fare uso abbondante del turnover. Infatti nella testa dell’allenatore rossonero il vero appuntamento di rilievo è quello di giovedì, anche perché in Serie A i giochi sono fatti. Invece l’Europa League è un altro discorso, dato che lo 0-1 è un risultato che si può ribaltare, nonostante le qualità mostrate dalla Roma. Di conseguenza Pioli lascerà spazio a quelle che, in teoria, sarebbero le seconde linee del Milan, senza però stravolgere i principi di gioco. Turnover sì, ma con tante punte di diamante in campo, come Theo Hernandez e Leao.

Sassuolo-Milan, le ufficiali

La sfida del Mapei Stadium potrebbe riservare alcune sorprese. Da un lato ci sarà un Milan rimaneggiato che non nasconde i suoi veri obiettivi, mentre il Sassuolo deve fare l’impresa per continuare a spingere verso la salvezza. Tuttavia Pioli ha deciso di lasciare in campo alcuni titolare del Milan, come Leao, Theo e Loftus-Cheek, anche perché c’è da riprendersi dopo la partitaccia contro la Roma. Quindi Pioli ha deciso di partire con Sportiello tra i pali, pronto a comandare la linea difensiva composta da Florenzi, Kjaer, Thiaw e appunto Theo Hernandez.

Il centrocampo è invece il punto di domanda più grande. Infatti Adli e Musah agiranno come diga centrale, attraverso cui passerà la costruzione del Milan e la forza fisica del muscolo rossonero. Dopodiché Leao, Loftus-Cheek e Chukwueze agiranno alle spalle di Jovic, che sarà l’unica punta di riferimento dello scacchiere di Pioli. Quindi le rotazioni ci saranno, ma il Milan cerca di mettere in campo una formazione che possa fare male al Sassuolo, soprattutto sugli esterni con la velocità degli interpreti. Dopodiché i cambi saranno importanti, cambi che magari guarderanno già alla sfida di giovedì sera contro la Roma. Tanto del futuro di Stefano Pioli passa soprattutto dall’Olimpico.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Adli, Musah; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Jovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Viti; Obiang, Boloca; Volpato, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.