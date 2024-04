Scudetto di cartone? Moratti risponde alla Curva Sud

Moratti non resta in silenzio e dopo la vittoria dell’Inter rilascia un’intervista rispondendo a chi parla di Scudetto di Cartone. Di seguito sono riportate le sue parole

Non un periodo facile quello che sta attraversando il Milan di Stefano Pioli. La sconfitta di ieri sera contro l’Inter ormai ufficiale Campione d’Italia con cinque giornata di anticipo e l’uscita in Europa League dopo aver perso sia all’andata che al ritorno contro la Roma di Daniele De Rossi, hanno fatto concludere le ambizioni della squadra già ad aprile. Per questo motivo in casa Milan si pensa a dei cambiamenti da fare per il prossimo anno per migliorare e rendere ancora più competitiva la squadra per arrivare a competere fino alla fine.

I rossoneri però non devono smettere di lottare, infatti, in programma ha ancora diverse sfide del campionato da affrontare. Per la trentaquattresima giornata di campionato, infatti, il Milan dovrà affrontare la Juventus in casa alle ore 18.00. Per questo motivo deve subito voltare pagina dopo la delusione del Derby e concentrarsi sul campo, anche se non sarà facile.

La risposta di Moratti per chi parla di Scudetto di cartone dell’Inter

Massimo Moratti con un’intervista tramite il giornale della Gazzetta dello Sport ha commentato il trionfo dell’Inter nel derby contro il Milan. Vittoria importante per i nerazzurri non solo per il significato del derby, ma anche perché ha consegnato il ventesimo scudetto per la società nerazzurra. All’interno dell’intervista ha anche risposto alla domanda in merito ai diciannove scudetti su campo, tema di cui si sta parlando nelle ultime ore sia sui social che non anche grazie alla coreografia della curva del Milan. Di seguito sono riportate le sue parole.

Alla domanda che cosa risponderebbe a chi dovesse dire che l’Inter di scudetti ne ha vinti diciannove e non venti, Moratti ha risposto che senza tutto quello che sanno sarebbero già a quota venticinque.

La domanda del quotidiano è una domanda fatta e ovviamente posta sul generale per chi, in queste ultime ore, sta parlando dei diciannove scudetti in campo senza andare però nello specifico delle tifoserie. Ma riprende sicuramente il tema della coreografia della Sud organizzata ieri per il Derby di Milano.

Infatti, la curva del Milan dopo appena cinque minuti dall’inizio del match contro l’Inter hanno esposto lo striscione con su scritto “La matematica non è un’opinione sul campo sono diciannove”.