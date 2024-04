Spalletti in visita a Milanello: l’incontro con Pioli

Durante l’allenamento odierno del Milan, c’è stata anche la visita di Luciano Spalletti. Il ct della Nazionale ha incontrato la squadra.

Nella giornata di oggi il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della gara interna contro il Genoa, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A.

Seduta particolare per Stefano Pioli e per tutta la squadra, con Luciano Spalletti che ha fatto visita a Milanello, venendo accolto dagli abbracci del tecnico rossonero e di tutto il suo staff. Il commissario tecnico della Nazionale ha assistito a tutto l’allenamento della squadra.

Allenamento speciale per il Milan: presente anche Spalletti

Tra un mese e mezzo l’Italia sarà impegnata in Germania in occasione degli Europei, dove l’obiettivo sarà quello di difendere la coppa vinta a Wembley nel 2021. Da ormai qualche mese il ct Luciano Spalletti ha iniziato un vero e proprio tour facendo visita a diversi club di Serie A e oggi è toccato proprio al Milan. Nel pomeriggio, infatti, l’ex tecnico del Napoli si è presentato a Milanello per osservare la seduta d’allenamento della squadra rossonera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)

Stimolo in più, quindi, per tutti i giocatori in un momento tutt’altro che positivo per il club. I risultati delle ultime settimane hanno di fatto chiuso con largo anticipo la stagione del Milan, con Europa League andata e Scudetto mai vicino, ma la presenza di Spalletti ha senza dubbio aiutato la squadra a dare il meglio in allenamento, nonostante gli obiettivi siano ormai sfumati.