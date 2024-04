Theo lascia il Milan? L’annuncio spaventa i tifosi

In un’intervista a Calciomercato.it ha parlato la giornalista Monica Colombo sul futuro di Theo Hernandez.

Il Milan di Pioli lavora in vista della prossima partita di Serie A contro il Lecce del neo-allenatore Luca Gotti. Le due compagni hanno bisogno dei 3 punti per motivi differenti. I rossoneri devono mantenere il secondo posto in classifica e ritardare la vittoria matematica dello Scudetto dell’Inter. I salentini, che hanno 4 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, sono alla ricerca di punti fondamentali per una salvezza tranquilla. Si assisterà dunque a una sfida delicata, che andrà in scena domani alle ore 15:00 allo stadio “Meazza” in San Siro.

I rossoneri sono ancora in corsa in Europa League, che ormai è diventata l’obiettivo principale per il Diavolo. Già giovedì prossimo assisteremo all’andata dei quarti di finale che vedrà scontrarsi gli uomini di Pioli contro la Roma di De Rossi. Avanzare in coppa, significherebbe tanto per il Milan, non solo per la possibilità di alzare un trofeo ma anche per convincere determinati giocatori a rimanere in rossonero. Legato a questo tema, fanno preoccupare le dichiarazioni della giornalista Monica Colombo del Corriere della Sera.

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere lontano da Milano

In una recente intervista esclusiva a Calciomercato.it, la giornalista Monica Colombo si è espressa sul futuro di alcuni giocatori milanisti tra cui anche il terzino Theo Hernandez, che non sembra essere così sicuro di rimanere a vestire la maglia del Diavolo. Il giocatore, originario di Marsiglia, è arrivato a Milano nel 2019 dal Real Madrid per una cifra intorno ai 23 milioni di euro. Nel corso di queste stagioni in rossonero, Theo ha dimostrato al mondo le sue capacità tecniche e fisiche, migliorando moltissimo e diventando uno dei migliori nel suo ruolo.

Nell’ultima intervista, l’amministratore delegato Giorgio Furlani ha blindato il portoghese Leao facendo invece un discorso diverso per Theo Hernandez e il portiere Maignan. Furlani ha infatti rivelato che non è certa nella prossima stagione la permanenza di tutti i top player rossoneri. Infatti, di fronte a un’offerta irrinunciabile, la dirigenza milanista potrebbe quantomeno ascoltare l’eventuale proposta messa sul piatto per uno dei suoi giocatori.

Ricordiamo che l’anno scorso Theo Hernandez era stato avvicinato dall’Atletico Madrid che però non aveva formulato alcuna offerta ufficiale. L’ex Real Madrid, che ora ha un valore di 60 milioni, ha il contratto in scadenza nel giugno 2026 in seguito all’ultimo prolungamento di contratto avvenuto nel 2022. Il suo stipendio attuale si aggira sui 4 milioni di euro netti a stagione ma non è escluso che con una grossa offerta possa partire.