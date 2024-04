“Tra le peggiori partite degli ultimi anni”, l’opinionista non ha dubbi: che bordata a Pioli

Arriva una tremenda critica all’indirizzo del Milan di mister Stefano Pioli. Il giornalista non usa mezzi termini per definire l’ultima prestazione dei rossoneri.



Nella giornata di ieri, il Milan di mister Stefano Pioli è stato costretto a mettere la parola fine al proprio sogno in Europa League, inchinandosi al cospetto della Roma di Daniele De Rossi. Dopo aver messo ko Rennes e Slavia Praga nei turni precedenti, la formazione rossonera è andata ko in ambo i confronti con la squadra giallorossa, chiudendo la propria campagna continentale ai quarti di finale. L’eliminazione ha portato grande delusione tra le file del Milan, rendendo sempre più concreto il possibile addio di mister Stefano Pioli al termine della stagione corrente.

Dopo la sconfitta di misura subita all’andata, firmata da Mancini, il Milan di mister Stefano Pioli è andata incontro ad una severa lezione da parte della Roma anche nel secondo round, andando al tappeto all’Olimpico con il punteggio di 2-1. I giallorossi hanno fatto la voce grossa in casa, portando a casa vittoria e qualificazione grazie ai gol di Mancini, ancora mattatore dei rossoneri, e Dybala. A balzare agli occhi di tutti, sopratutto a quelli di tifosi e addetti ai lavori, è stata la prestazione tutt’altro che positiva del Milan. La prova dei rossoneri ha destato più di qualche semplice polemica, specialmente in ambito giornalistico.

Il Milan di Pioli finisce nel mirino della critica

L’eliminazione rimediata ieri contro la Roma, protagonista di due prestazioni convincenti tra andata e ritorno, ha dato vita a molte critiche nei confronti del Milan e della gestione di mister Stefano Pioli. Tra quelli che hanno lanciato delle pesanti bordate all’indirizzo della squadra, c’è anche Giuseppe Pastore.

Nel corso del podcast di Cronache di Spogliatoio ‘L’ascia o raddoppia’, il giornalista de Il Foglio, Giuseppe Pastore, si è espresso sulla prestazione fornita ieri sera dal Milan, usando parole forti e inequivocabili: “Partita caotica, e non per colpa della Roma. Assolutamente no. E’ stata anche ulteriormente complicata dall’espulsione di Celik, ma no ha assolutamente demeritato, assolutamente, ha passato benissimo questo turno ripetendo, al ritorno, la grande partita di San Siro, con una prima parte, quella 11 vs 11, assolutamente impeccabile, capitalizzando le occasioni create, rischiando pochissimo, anche dopo il rosso”.

Pastore non usa mezzi termini per definite la prestazione del Milan di Pioli: “Un Milan davvero triste, solitario y final, non quella di Europa League purtroppo per lui ma il ciclo di Stefano Pioli che ha inquadrato in maniera un po’, come dire, ingenerosa, come un capitano in una tempesta nei minuti finali. Probabilmente è alle battute finali di questo suo lungo e prestigioso ciclo che si è chiuso con una stagione piuttosto insufficiente. Da domani (oggi ndr) si inizierà a discutere sul futuro della panchina del Milan che ha forse giocato un’altra delle sue peggiori partite, addirittura arrivo a dire nei cinque anni di Pioli, proprio nel momento meno indicato quando c’era da salvare la stagione. Cosa che non ha fatto. Un Milan molto brutto, una Roma invece favolosa”.