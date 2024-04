Udinese-Roma, malore in campo: si è accasciato a terra

Attimi di paura al Bluenergy Stadium per la squadra di De Rossi. Il giocatore ha lasciato il campo in barella; le sue condizioni.

Sono passati appena tre giorni da quello che è stato il primo round del doppio scontro d’Europa League tra il Milan e la Roma. Le due squadre lottano per un posto in semifinale e dopo l’andata vinta dalla Roma con il risultato di 0-1 la gara di ritorno non è da considerarsi ancora chiusa. I rossoneri vorranno conquistare il match ma la Roma ha la strada in discesa ora.

In questa giornata di Serie A i rossoneri hanno raccolto un pareggio insperato contro il Sassuolo, la Roma invece ha visto oggi annullarsi il proprio match. I giallorossi erano sul risultato di 1-1 contro l’Udinese ma un malore accusato da Evan N’Dicka in campo ha dovuto far fermare i giochi. La gara è stata annullata e sarà da recuperare ma il 18/04 ci sarà la gara di ritorno di Europa League, ecco la notizia.

Paura in Udinese Roma, N’Dicka esce in barella

Il giocatore giallorosso ha dovuto lasciare il campo e di comune accordo la gara è stata sospesa. Ora dovrà essere rinviata a data da destinarsi.

Era il minuto 71 quando la Roma, raggiunto il pareggio, ha vissuto attimi di paura assieme al resto del Bluenergy Stadium di Udine. Difatti il giocatore della Roma Evan N’Dicka ha accusato un malore in campo ed è stato costretto a lasciare il campo in barella.

Tutto lo stadio è rimasto con il fiato sospeso ma il giocatore tuttavia è ora cosciente. Dopo il malore difatti è stato eseguito subito un elettrocardiogramma quado si trovava ancora allo stadio ed ora, come riporta anche un comunicato ufficiale della Roma, si trova in ospedale per ulteriori accertamenti:

A seguito di un malore accusato in campo da Evan N’Dicka, Udinese-Roma è stata sospesa. Il calciatore è cosciente ed è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Così la Roma annuncia le condizioni del suo giocatore e dopo che di comune accordo tra i due club si è deciso di annullare il match questo sarà a ricalendarizzato a data da destinarsi. Difatti il prossimo match che la Roma dovrà affrontare sarà proprio il ritorno di Europa League con il Milan il 18/04. La società rossonera ha anche espresso la propria vicinanza al club giallorosso, e al giocatore, con un messaggio di pronta guarigione. Dunque non sarà possibile per i giallorossi recuperare nei prossimi giorni il match di campionato. Sarà quindi da inserire nuovamente all’interno di un calendario fitto aspettando anche quello che sarà il risultato finale tra i giallorossi e il Milan.

AGGIORNAMENTO ORE 21:23 – Gli accertamenti legati alla verifica dei traumi subiti nel corso della partita, hanno portato a escludere che si sia trattato di infarto. La squadra farà ritorno a Roma in serata.