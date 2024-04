Ultim’ora, la Juve beffa il Milan: contatti già avviati!

Mancano ancora due mesi al termine della stagione, ma il calciomercato è già in una fase calda: la Juventus piomba su un obiettivo del Milan

Il Milan che sembrerebbe aver chiuso definitivamente il discorso qualificazione in Champions League ha come obiettivo quello di conquistare un posto in finale di Europa League e per farlo dovrà innanzitutto superare una gara ostica come quella contro la Roma. Nel frattempo il club rossonero sta già programmando il futuro, in vista della prossima stagione infatti il Diavolo dovrà acquistare un nuovo centravanti. Infatti Olivier Giroud sembrerebbe destinato a lasciare l’Italia per trasferirsi ai Los Angeles.

Uno dei nomi in cima alla lista dei desideri dei meneghini sarebbe quello di Joshua Zirkzee, il Milan sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale al Bologna, soldi più il cartellino di Saelemaekers, a riportarlo è La Gazzetta dello Sport. Notizia dell’ultima ora è che per il classe 2001 sarebbe in corsa anche la Juventus.

Juve su Zirkzee: contatti avviati con il Bayern Monaco

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport, la Vecchia Signora avrebbe messo nel mirino l’attaccante attualmente in forza al Bologna di Thiago Motta. Il club bianconero avrebbe avviato i contatti con il Bayern Monaco per capire se i tedeschi sarebbero interessati ad esercitare la clausola di recompra nei confronti del giocatore.

In questo caso Cristiano Giuntoli potrebbe trattare direttamente con i bavaresi per trovare un accordo che porterebbe all’acquisto di uno dei talenti più cristallini della Serie A 2023/2024. La concorrenza per il Milan potrebbe essere quindi piuttosto ardua, oltre allo stesso Bayern Monaco (compagine detentrice del cartellino dell’attaccante) c’è anche l’Arsenal, che sarebbe pronto ad offrire 6 milioni di euro a stagione a Zirkzee, e a questo punto va tenuta in considerazione anche la Juventus.

In questo momento è obbligatorio pensare al campo con un finale di stagione tutto da scrivere per la squadra di Stefano Pioli. Allo stesso tempo è praticamente impossibile non buttare un occhio al calciomercato, tra nomi e sfide con altri top club, la cosa che appare certa è che il Milan ha in mente di portare a casa un ottimo attaccante che avrà l’arduo compito di rimpiazzare Olivier Giroud, che nonostante l’età avanzata ha sempre garantito un bel bottino di gol