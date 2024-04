Un ex Manchester United è a un passo dal Milan: a breve l’ufficialità

In casa rossonera non si parla solo di mercato, in arrivo un nuovo membro che andrà a rinforzare la dirigenza.

Il Milan sarà impegnato domani nella sfida delle ore 15 a San Siro contro il Lecce di Luca Gotti, che ha collezionato 4 punti in due partite. I salentini, con l’ex Udinese in panchina, hanno vinto contro la Salernitana e pareggiato in casa contro la Roma. I rossoneri invece, che arrivano da 7 risultati utili consecutivi (6 vittorie e 1 pareggio), dovranno conquistare i 3 punti per consolidare il secondo posto in classifica. Il Diavolo però, non deve fare l’errore di pensare già alla sfida di Europa League proprio contro la Roma in programma giovedì, valida per l’andata dei quarti di finale della coppa.

La squadra di Pioli ha inoltre l’obiettivo di rimandare il più possibile la vittoria Scudetto dell’Inter, che al contrario vuole cucire la seconda stella sul petto proprio nel giorno del derby contro il Milan. Nel frattempo, in casa rossonera, si sta assistendo a diversi cambiamenti a livello dirigenziale da quando Zlatan Ibrahimovic è diventato advisor di Gerry Cardinale. In questo senso, va letto il recente accostamento di Jovan Kirovski, ex Los Angeles FC e persona vicina proprio allo svedese.

Milan, Damien Comolli verso l’ingresso in società

Inoltre, come riporta la Gazzetta dello Sport, Damien Comolli è sempre più vicino ad entrare nell’organigramma del Milan. Nelle ultime settimane infatti, si sono intensificati i contatti tra Gerry Cardinale e l’attuale presidente del Tolosa. Presumibilmente, Comolli diventerà il nuovo AD rossonero, con Furlani spostato a un compito più contabile e amministrativo.

Damien Comolli, classe 1971, inizia la sua carriera come allenatore nelle giovanili del Monaco, per poi dedicarsi a compiti più manageriali che lo hanno reso una figura di spicco nel mondo del calcio. Infatti, il francese, ha lavorato come osservatore dell’Arsenal tra il 1996 e il 2004, avendo esperienze anche in altri club inglesi, come Tottenham dove ha portato un certo Luka Modric e Manchester United. Il dirigente, dopo aver lavorato per il Liverpool, ha avuto una piccola parentesi al Galatasaray, per poi entrare nella galassia RedBird nel 2020, diventando presidente del Tolosa.

Con la nomina di Comolli, i francesi sono tornati nel giro di due anni in Ligue 1 e hanno anche vinto la Coppa di Francia che è valsa la qualificazione in Europa League a Les Violets. Va anche detto però che in passato, il francese ha avuto diversi scontri con alcuni allenatori a causa di scelte di mercato non condivise. Si spera quindi, che nell’ambiente rossonero, possa portare più gioie che sfortune.