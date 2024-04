Verso il Derby, attento Milan: Inzaghi ritrova un’arma importante

Arrivano buone notizie per Simone Inzaghi in vista del Derby della Madonnina: contro il Milan ci sarà un rientro importante.

La serata del Milan è fisiologicamente incentrata su ciò che accadrà all’Olimpico contro la Roma. Infatti dalla partita contro i giallorossi passa quasi tutto ciò che resta della stagione del Diavolo. Ormai l’unico modo per rendere memorabile l’annata rossonera è quello di raggiungere la finale di Europa League, con la speranza di alzare il trofeo.

Lo sanno i giocatori e lo sa Stefano Pioli. Da un lato chi sa di dover fare bene dopo la brutta prestazione dell’andata, dall’altro chi sa quanto pesi questa sfida per il suo futuro a Milanello. Sono questi i due focus principali dentro allo spogliatoio del Milan.

Anche perché qualsiasi altro discorso è ormai andato: la Coppa Italia è un ricordo e l’Inter ha un margine enorme in Serie A. Poi è chiaro che l’ultima cosa che il Diavolo vuole è vedere i nerazzurri vincere il Tricolore proprio nel derby di lunedì. Lo smacco di perdere contro il Biscione, vedendoli poi festeggiare lo Scudetto numero venti sarebbe quasi insuperabile per tanti tifosi del Diavolo.

Se poi aggiungiamo che il Milan stasera spenderà verosimilmente tantissimo, le quotazioni non sono buone. Anche perché c’è la possibilità che l’Inter ritrovi un’arma in più per il derby: Juan Cuadrado.

Derby, torna Cuadrado

Il Milan è chiaramente concentrato sul ritorno dei quarti di finale di Europa League, dove all’Olimpico c’è la Roma ad attenderlo. Tuttavia c’è altro che il Diavolo dovrà affrontare prima della fine della sua stagione: il Derby della Madonnina.

Un derby che può trasformarsi in gioia estrema per i nerazzurri ed in catastrofe per i rossoneri. Infatti l’Inter, in caso di vittoria, sarà aritmeticamente Campione d’Italia. Inoltre Inzaghi avrà un’arma in più da sfruttare: Juan Cuadrado. Il colombiano dovrebbe esserci contro il Milan, dopo essere tornato ad allenarsi, avendo terminato la riabilitazione post operazione del tendine d’Achille.

Chiaramente il colombiano non partirà dal primo minuto sull’out di destra, dove il ballottaggio è una questione tra Dumfries e Darmian. Tuttavia Cuadrado può essere un’arma importante a partita in corso, soprattutto se il Milan dovesse spendere tanto questa sera contro la Roma.

Cambiando la prospettiva, una vittoria contro la Roma potrebbe alimentare il morale del Diavolo, aumentando la voglia di tenere l’Inter lontana dal Tricolore, per lo meno nel derby. Sta di fatto che comunque il vero focus del Milan e di Stefano Pioli in particolare è sulla sfida di questa sera: al derby si penderà da domattina.