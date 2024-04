Verso Milan-Inter, le scelte di Pioli: la decisione sulla difesa

Manca sempre meno al derby tra Milan e Inter. Decisione presa da Stefano Pioli per quanto riguarda il blocco di difesa che scenderà in campo.

L’eliminazione in Europa League contro la Roma è ancora una ferita aperta in casa Milan e ha di fatto chiuso la stagione con largo anticipo. I Rossoneri sono ormai ad un passo dalla matematica qualificazione alla prossima Champions League e non hanno più nulla da giocarsi in queste prossime gare. L’unico obiettivo, se così può essere definito, resta il derby contro l’Inter di domani sera con i Nerazzurri che potrebbero laurearsi campioni d’Italia proprio davanti ai rivali di sempre.

Ai ragazzi di Simone Inzaghi basta, infatti, solo una vittoria nella stracittadina per vincere lo Scudetto e per rendere ancor più fallimentare la stagione del Diavolo. A Leao e compagni si chiede, quindi, una reazione d’orgoglio per evitare un’umiliazione che sarebbe senza dubbio difficile da dimenticare, soprattutto dopo una stagione tutt’altro che esaltante.

Gli ultimi cinque derby, tutti giocati nel 2023, sono stati a senso unico e hanno sempre visto trionfare la Beneamata. Domani si cercherà, perciò, di invertire il trend, provando a strappare un ultimo sorriso ai tifosi. Nella conferenza stampa odierna Stefano Pioli, quasi certamente al suo ultimo derby da allenatore rossonero, ha affermato che ci sono ancora dei dubbi di formazione, ma ciò non sembra riguardare la difesa.

La probabile formazione in vista del derby: Gabbia e Tomori in difesa

L’undici titolare che scenderà in campo a San Siro sarà il migliore possibile, fatta eccezione per qualche scelta obbligata. Davanti a Maignan agiranno infatti Gabbia e Tomori, gli unici centrali a disposizione vista la squalifica di Thiaw e gli infortuni di Kalulu e Kjaer. Ai lati della difesa spazio a Theo Hernandez e Calabria, mentre a centrocampo maglia da titolare per Reijnders e probabilmente anche per Bennacer. Pochi dubbi anche in attacco con Leao e Pulisic sulle fasce e con Loftus-Cheek che agirà alle spalle di Giroud. Di seguito la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Gabbia, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.

Dovrebbe, quindi, essere questa la formazione che scenderà in campo dal primo minuto in un derby che entrerà di diritto nella storia della stracittadina. La speranza dei tifosi rossoneri è, ovviamente, quella che al triplice fischio finale non possa verificarsi la festa nerazzurra con la vittoria dello Scudetto e della seconda stella.