Verso Milan Inter, si allena a parte: è in dubbio per il derby

In vista del Derby della Madonnina in programma lunedì alle ore 20:45, quest’oggi un calciatore si è allenato a parte.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dall’eliminazione ai quarti di Europa League contro la Roma: i rossoneri, dopo la sconfitta dell’andata per 1 a 0, ieri sera sono usciti dall’Olimpico sconfitti per 2 a 1. Nonostante la superiorità numerica per buona parte della gara, la squadra rossonera non è mai riuscita ad imporre il proprio gioco sul campo, con i giallorossi bravi a difendere con un uomo in meno. A fine gara, tutta la squadra è andata sotto il settore ospiti, occupato dalla Curva Sud del Milan, a confrontarsi con i propri tifosi.

Tema principale del dialogo è stato il Derby della Madonnina, in programma il prossimo lunedì alle ore 20:45: il Milan è reduce da cinque sconfitte nei derby contro i cugini nerazzurri e quello in programma in questa giornata può essere decisivo per lo Scudetto della squadra di Simone Inzaghi. Obiettivo principale è dunque rovinare la festa ai nerazzurri, che in questi giorni sono al settimo cielo per l’attesa. Milan-Inter chiuderà la 33° giornata di Serie A, ma forse anche le sorti del Campionato.

Milan-Inter, dubbio per Inzaghi: il calciatore si allena a parte

Per la sfida contro l’Inter, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Thiaw, assente per squalifica. La rosa di Simone Inzaghi, invece, non ha nessun squalificato e, anzi, rientreranno dalla squalifica due pezzi importanti della formazione nerazzurra, Pavard e Lautaro Martinez.

A livello di infortuni, invece, il tecnico rossonero deve rinunciare obbligatoriamente a Kalulu, che rientrerà a fine aprile dopo una distrazione al collaterale; da valutare invece le condizioni di Kjaer, che nell’ultima gara ha avuto un problema al flessore e contro la Roma non è sceso in campo. Rispetto alla formazione contro la Roma, per Pioli non ci dovrebbero essere grandi novità: in mezzo al campo partirà molto probabilmente Reijnders al posto di Musah. Simone Inzaghi, invece, dovrà valutare le condizioni di Juan Cuadrado.

Il terzino nerazzurro, che soltanto ieri era rientrato in gruppo dopo un lungo stop a causa di un intervento al tendine d’Achille, oggi pomeriggio si è allenato separatamente a causa di un affaticamento. Simone Inzaghi ha tempo fino a lunedì per valutare le sue condizioni e decidere se convocarlo o meno, ma sicuramente Cuadrado non farà parte degli undici titolari che scenderanno in campo per affrontare il Milan. Entrambi gli allenatori sperano di non perdere nessun altro giocatore della propria rosa a poche ore dal big match.