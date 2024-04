Verso Sassuolo-Milan, Pioli stravolge tutto: succederà domenica

Il Milan sarà impegnato nella difficile trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Pioli cambierà tanto rispetto alla squadra vista contro la Roma

Domenica 14 aprile al Milan di Pioli spetta un’altra difficile sfida, quella contro il Sassuolo. Nel match pomeridiano al Mapei Stadium, i rossoneri saranno chiamati a una grande prova per non deludere i propri tifosi, dopo il k.o. subito al San Siro contro la Roma.

La sconfitta subita ieri è difficile da digerire per i tifosi rossoneri, che si son visti passare davanti il sogno Europa League. Ma nulla è perduto, in quanto giovedì prossimo i ragazzi di Stefano Pioli avranno occasione di riscattarsi e di cercare di ribaltare il risultato all’Olimpico, contro l’11 di Daniele De Rossi. Nel frattempo, testa al campionato, dove il secondo posto deve rimanere blindato per poter concludere la stagione nel migliore dei modi. Per farlo, bisognerà strappare 3 punti contro i neroverdi. Ma Pioli ha in mente una formazione diversa rispetto a quella schierata in Europa.

Baiocchini: “Pioli cambierà tanto contro il Sassuolo, almeno 5 o 6 nomi”

Intervenuto a SkySport 24, Emanuele Baiocchini ha chiarito la situazione del Milan, dichiarando che Pioli potrebbe cambiare tanto rispetto alla formazione che ha subito il k.o. contro i giallorossi in Europa League. Il Diavolo dovrà stare attento ad un Sassuolo che cerca di salvarsi, nella caldissima zona retrocessione ad un solo punto dal Frosinone, a due dal Verona e a tre dall’Empoli e dall’Udinese.

Queste le sue dichiarazioni:

“A Milanello questa mattina, dopo aver analizzato, riguardando i video, i tanti errori fatti nella partita di ieri contro la Roma, la squadra è scesa in campo. Pioli non ha provato ancora nulla, ma le indicazioni che abbiamo è che dovrebbe fare tanti cambi, almeno 5 o 6 rispetto alla partita contro la Roma”.

“Lo scopo è quello di avere un Milan più fresco e in forma possibile nella partita di ritorno. Perché il Milan più bello dell’ultimo periodo non si è visto, e quindi all’Olimpico bisognerà fare una partita completamente diversa, tutto un altro Milan con gli stessi protagonisti che ci sono stati nel periodo d’oro, fra marzo ed inizio aprile. Ieri tutto ciò non si è visto”.

Diversi cambi di formazione, dunque, per il tecnico rossonero. Continua così Baiocchini:

“Forse sarà l’occasione per far riposare Leao, Pulisic, Giroud, Bennacer, vedremo se anche Theo Hernandez. Certamente Florenzi per Calabria”.

Infine, su Leao:

“Ieri Leao è stato uno dei più inconcludenti ed è uscito fra i fischi. Ci è rimasto male, è stata la partita più sbagliata, ma ha tutto il tempo per recuperare. E’ un campione”.

Questo l’intervento di Baiocchini.