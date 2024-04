“Vuole restare al Milan”, Pioli può esultare: arriva l’annuncio sul fedelissimo

Stefano Pioli e i tifosi rossoneri possono sorridere, il giocatore è felice al Milan e vuole restare: a svelarlo è stato una persona molto vicino a lui.

Il Milan continua a portare a casa risultati positivi e con la vittoria a Firenze sono quattro le vittorie di fila in campionato. Tre punti importantissimi che hanno permesso ai rossoneri di imporsi al secondo posto e distaccarsi dalla Juventus, in attesa dello scontro diretto. Il Milan ha ritrovato quell’entusiasmo che durante la prima parte di questa stagione si era un po’ perso a causa anche dai tanti infortuni che hanno colpito la rosa rossonero. Adesso però il Milan è tornato e ha ben chiari gli obiettivi da raggiungere entro la fine di questa stagione. A contribuire in questo momento al momento positivo dei rossoneri sono indubbiamente anche tutti i giocatori che Stefano Pioli ha sua disposizione.

Tra i tanti un posto è sicuramente occupato anche da Christian Pulisic acquistato a titolo definitivo dal Chelsea FC la scorsa estate. Il calciatore statunitense ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027 e fino ad ora ha dimostrato che il mister di lui può fidarsi. In questa stagione il giocatore ha collezionato 44 presenze totali con la maglia rossonera, segnando 13 gol e 9 assist. Sul percorso di Pulisic al Milan ha espresso la sua opinione anche Mark Pulisic, papà di Christian, che è intervenuto ai microfoni del suo podcast Soccer unplugged with Mark Pulisic.

Mark Pulisic fa contenti i tifosi rossoneri: “Christian ama il Milan”

Mark ha svelato alcuni retroscena sull’arrivo di suo figlio in Italia, quindi al Milan, su come il giocatore si sente integrato nell’ambiente rossonero, ma anche accennato a quello che potrebbe essere il suo futuro.

“Ha avuto la fiducia di tutti: Pioli si fida, lo fa giocare sempre e non lo sostituisce subito se le cose vanno male. Poi Milano gli piace e dei compagni mi parla sempre bene: Tomori e Giroud lo hanno aiutato molto, quando si è trattato di scegliere il Milan”.

Il padre di Pulisic ha anche rivelato anche dei retroscena sul suo arrivo al Milan durante l’estate 2023, dove ha rivelato che un ruolo importantissimo nella trattativa è stato giocato proprio da Stefano Pioli: “Mai parlato con Cardinale durante la negoziazione. Invece è stata fondamentale una chiamata Zoom con Pioli: è andata molto bene, Christian ha capito quale fosse il progetto su di lui e ha detto sì”.

Su quello che invece potrà essere il futuro di suo figlio al Milan, Mark non ha parlato in modo definitivo però ha chiarito l’amore di Pulisic per i colori rossoneri: “Il calcio cambia in fretta e da tempo abbiamo capito che questo è un business: si può pensare solo short term, a breve termine. Christian però ama il Milan e vuole restare. Abita a Busto Arsizio per essere vicino a Milanello, sta arrivando a parlare italiano e si trova benissimo con compagni come Loftus-Cheek e Musah”.