Youth League, il Milan vola in finale: quando si gioca e contro chi

La primavera del Milan allenata da Ignazio Abate è riuscita a centrare la finale di Youth League: quando si giocherà.

L’ambiente rossonero si coccola i propri gioielli del settore giovanile; se da una parte c’è la prima squadra, allenata da Stefano Pioli, che non è riuscita a centrare la qualificazione alla semifinale di Europa League, perdendo la doppia sfida contro la Roma, dall’altra c’è la primavera rossonera, allenata dall’ex difensore Ignazio Abate, che ha raggiunto un traguardo storico, ovvero la finale di Youth League, l’equivalente della Champions League dei grandi. Un risultato che sicuramente riaccende gli animi in casa rossonera, dopo gli ultimi risultati ottenuti dalla prima squadra.

Dopo aver superato il proprio girone, composto da Borussia Dortmund, PSG e Newcastle, il Milan di Abate ha affrontato nei knockout stage prima il Braga e poi il Real Madrid, entrambe sconfitte ai rigori. Oggi è scesa in campo contro il Porto, presso il Colovray Sport Centre di Nyon. Anche la semifinale si è dovuta decidere ai rigori, con i tempi regolamentari finiti con il risultato di 2 a 2: per i rossoneri, sono andati a segno Scotti e Simmelhack.

Youth League, il Milan può sognare: quando si gioca la finale

Per la semifinale di Youth League, Abate si affida principalmente ai ragazzi più esperti e già chiamati in causa dal tecnico della prima squadra: Simic e Bartesaghi in difesa, Zeroli, Camarda e Sia tra centrocampo e attacco. Una partita ricca di episodi e occasioni da gol, con il Milan che ha pareggiato i conti ed evitato la sconfitta a pochi secondi dalla fine del match. Dopo i tempi regolamentari, si è andati direttamente ai rigori: capitan Zeroli ha consegnato la qualificazione alla finale della competizione ai propri compagni.

La finale della UEFA Youth League si giocherà lunedì 22 aprile alle ore 18:00: l’avversaria dei rossoneri sarà l’Olympiacos, che qualche ora prima ha battuto il Nantes ai rigori. Il Milan dunque avrà la possibilità di entrare nella storia: sarebbe la prima squadra italiana ad aggiudicarsi il titolo. Poche ore più tardi andrà in scena anche il Derby della Madonnina, tra Milan e Inter.

Per il Milan sarebbe un risultato importante, considerato il fallimento europeo di quest’anno della prima squadra: il vivaio rossonero infatti è nettamente in crescita e alcuni componenti della rosa di Abate hanno già calcato i palcoscenici della Serie A. Non solo, la dirigenza rossonera potrebbe puntare su di loro per il prossimo campionato, lasciando da parte il calciomercato in entrata.