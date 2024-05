Allenatore Milan, Ibrahimovic sotto attacco: per il dopo Pioli

Il Diavolo, oramai già sicuro del secondo posto in campionato, questa sera terminerà la sua stagione col saluto finale a Stefano Pioli che lascerà la panchina dei rossoneri.

Nella giornata di ieri è arrivato un tributo social a colui che ha guidato il Milan negli ultimi 5 anni, arrivato nel 2019 Stefano Pioli è riuscito nell’impresa di riportare il club in via Aldo Rossi a vincere uno scudetto. La differenza netta tra le due compagini milanesi è stata probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso e ha deciso il suo esonero. Pioli sarà subito libero di firmare con un’altra squadra, intanto stasera si vuole chiudere in bellezza.

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Franco Ordine si è espresso sulla questione allenatore, dando centralità alla figura di Zlatan Ibrahimovic. Qualunque sarà la scelta per la panchina, quella di Paulo Fonseca sembrerebbe la più accreditata, l’ex centravanti è da considerare come un “responsabile” vista l’importanza che ricopre nel club ed il carattere che lo ha sempre contraddistinto.

Fonseca al Milan, Ibra al centro del discorso allenatore

“Proprio Zlatan che dovrà risponderne nel caso in cui la scelta non dovesse risultare felice. Lo spessore del dirigente Ibra si misurerà inoltre, durante la prima fase d’inserimento del portoghese nel mondo Milan, attraverso la capacità di proteggere il tecnico, aiutarlo, sostenerlo, in pubblico e in privato presso lo spogliatoio”, queste le parole di Franco Ordine

In questi giorni, sui social sta nascendo il putiferio mediatico per la scelta del prossimo allenatore rossonero. Parecchi tifosi del Diavolo si erano schierati contrari alla scelta di Julien Lopetegui, andato poi al West Ham e anche alla suggestione Van Bommel. Il prossimo tecnico del Milan dovrebbe essere l’ex tecnico della Roma che questa stagione ha allenato il Lille in Francia, Paulo Fonseca.

Fonseca, però, dalla sua parte ha gli ottimi numeri di questa stagione. Dopo l’esperienza a Roma l’allenatore è cresciuto parecchio sotto il punto di vista tattico. Il Lille gioca a memoria ed è molto attenta dal punto di vista difensivo, un reparto che quest’anno nei rossoneri – per adoperare un eufemismo- ha vacillato.

Sicuramente non è il grande nome che i tifosi del club rossonero si aspettavano, però ora c’è curiosità nel vedere all’opera il nuovo Milan, qualora fosse confermato il progetto targato Paulo Fonseca.