Calciomercato Milan, la trattativa per la cessione del giocatore entra nel vivo. Proprio in merito arrivano importanti novità.

Non solo in entrata, il mercato estivo del Milan verterà anche sulle cessioni. Sono diversi gli esuberi in casa rossonera, Furlani ed il suo team avranno il compito di liberarsi dei cosiddetti esuberi, ovvero, quelli che non entrano nei piani tecnico tattici della società. Tra quelli che potrebbero dire addio alla compagine lombarda c’è Daniel Maldini, reduce da stagione in prestito.

Il promettente giocatore, di fatto, ha passato l’intero arco della stagione in prestito, diviso tra Empoli e Monza. Daniel Maldini anche quest’anno ha continuato a farsi le cosiddette ossa nel campionato di Serie A, dimostrando nuovamente di essere all’altezza della massima serie italiana.

Maldini lascia il Milan? Il Monza ci prova

Dopo una prima parte di campionato tutt’altro che positiva con la maglia dell’Empoli, il giovane calciatore scuola rossonera a margine della seconda metà della stagione è riuscito a trovare la sua dimensione reale tra le file del Monza. Con la squadra di Raffaele Palladino, il giovane calciatore di proprietà del Milan si è messo in mostra, facendo parlare di sé per le sue giocate di pregevole fattura sul rettangolo verde.

Non a caso, il Monza starebbe seriamente maturando l’idea di compiere più di un semplice sforzo per cercare di trattenere Daniel Maldini in terra brianzola. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Tuttosport’, la volontà della società capeggiata da Adriano Galliani vorrebbe tenersi stretto il calciatore del Milan.

Il Monza, quindi, sembra essere disposto a trattare con il Milan per trovare un punto d’incontro in merito al costo del cartellino, dato che nell’accordo tra le due società non c’è nessuno diritto d’acquisto a cifre prefissate. Nella seconda parte di stagione, Daniel Maldini si è reso protagonista con la maglia del Monza, mettendo in mostra delle ottime prestazioni. Con i brianzoli, il giocatore classe 2001 ha totalizzato 11 presenze (326 minuti in campo) e 4 gol. Sul calciatore avrebbe sondato il terreno anche la Roma di Daniele De Rossi.

Il Milan avrebbe già fatto sapere di non aver alcun tipo di problema a trovare un’intesa, dato che per la dirigenza Daniel Maldini è nella lista dei cedibili. La società rossonera sarebbe pronta a sfruttare la sua cessione, così come quella di tanti altri esuberi presenti in rosa, per monetizzare il più possibile. Lo scopo del club lombardo sarebbe quello di fare cassa per poi andare all’assalto dei principali obiettivi di mercato.