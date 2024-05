Calciomercato Milan, sarà addio in estate? Il giocatore ha le idee chiare

Calciomercato Milan, non si placano le voci riguardo un possibile addio del giocatore in estate. La volontà, comunque, è chiara.

Come è già noto, la prossima stagione il Milan non avrà in panchina Stefano Pioli. Dopo 5 anni, infatti, la dirigenza ha deciso di dire addio al tecnico, nonostante il secondo posto in campionato raggiunto quest’anno. Alla base di questa decisione presa dalla società pesa sicuramente l’andamento nelle coppe europee, mostrato in questa stagione. La retrocessione in Europa League, dalla Champions e l’eliminazione contro la Roma sono state decisive. Al posto di Pioli, molto probabilmente, ci sarà Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e attualmente in forza al Lille.

Archiviata la situazione allenatore, si penserà alla prossima sessione di mercato. Certamente la dirigenza dovrà rimpiazzare gli addii di Giroud e Kjaer, che non hanno rinnovato il proprio contratto con il club. Oltre ad innesti in questi due settori del campo, si cercherà di migliorare anche gli altri reparti. Il Milan non ha necessità di vendere big per fare cassa, ma se arriveranno delle offerte importanti, non è detto che non vengano prese in considerazione, come successo la scorsa estate con Tonali.

Uno tra i giocatori che potrebbe salutare, a sorpresa, Milanello nella prossima sessione di mercato è Ismael Bennacer. La dirigenza avrebbe già un piano, in caso di arrivo di richieste per il centrocampista algerino.

Calciomercato Milan, Bennacer può dire addio

Come tanti altri colleghi del mondo del calcio, Bennacer è attirato dal campionato arabo, vista la vicinanza con la cultura di questo paese. Il centrocampista ex Empoli non ha mai chiuso le porte ad una possibilità di trasferimento nella Saudi Pro League, visto l’obiettivo di questa lega di migliorare la qualità tecnica delle sue squadre. In questo senso, l’algerino avrebbe già un piano, ovvero quello di approdare in Arabia nel 2025, oppure nel 2026.

Prima di pensare di salutare il Milan, però, è necessario che anche il club sia disposto a valutare un possibile addio. In questo momento, la società è riconoscente del lavoro svolto da Bennacer in questi anni in rossonero e, secondo quanto riporta Calciomercato.com, sarebbe intenzionato ad ascoltare possibili offerte in arrivo nella prossima estate.

Tutto, quindi, dipenderà dall’algerino che dovrà decidere se lasciare il Milan già in questa sessione di mercato, oppure rimandare la partenza di un’altra stagione. In questo momento, sembrerebbe che l’intenzione sia quella di rimanere a Milano, ma sappiamo che con il calciomercato tutto può cambiare velocemente.