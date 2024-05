Calciomercato Milan, svolta in attacco: sta accadendo in queste ore

Possibile svolta in arrivo per il mercato estivo del Milan. Gli agenti del giocatore sono a Milano in queste ore.

Il Milan si muove verso il suo finale di stagione senza grandi obiettivi. È chiaro che il secondo posto, come rimarcato da Pioli in conferenza, resti un motivo di orgoglio. Però è difficile che da dietro possano rimontare in queste ultime tre giornate, considerando come la Juventus vada a rilento. Di conseguenza la dirigenza rossonera è maggiormente concentrata sul futuro: si passa dal nodo allenatore al calciomercato. Infatti sembra improbabile che Pioli resti sulla panchina del Diavolo nella prossima stagione, ma il Milan non ha ancora inquadrato al meglio il proprio obiettivo.

Inoltre il mercato non servirà solamente per portare a Milanello un nuovo allenatore, ma soprattutto per rinnovare la rosa rossonera. In primo piano c’è la ricerca del bomber per il Diavolo, considerando come Giroud lascerà in estate per svernare negli States. I nomi sono tanti: da Zirkzee a Gyokeres, passando per un vecchio pallino come Sesko. In particolare gli agenti dell’attaccante del Lipsia sono a Milano in questo momento, come testimoniato da una storia su Instagram. Sul profilo di Pro Transfer, agenzia che cura gli interessi di Sesko, si può notare la foto scattata in Galleria Vittorio Emanuele, a dimostrazione della presenza nel capoluogo lombardo.

Sesko, agenti a Milano

È chiaro che il Milan stia cercando di capire chi scegliere come terminale offensivo per il post Olivier Giroud. In particolare il nome che i tifosi sognano è quello di Joshua Zirkzee, protagonista di una stagione da favola con il Bologna. Tuttavia la concorrenza sarà agguerrita e l’attaccante potrebbe decidere di seguire Thiago Motta nella sua prossima avventura. Per questo motivo il Milan si sta concentrando anche su altri profili, come quello di Benjamin Sesko. L’attaccante del Lipsia ha collezionato 16 gol e 2 assist in stagione, dimostrando così le sue qualità anche in Bundesliga.

Inoltre Sesko è un pallino rossonero da qualche anno, considerando come Maldini avesse provato a portarlo in Italia già nella sua esperienza da dirigente. Poi però le cose sono sfumate, ma potrebbero ritornare in auge in questa sessione di mercato estiva. Infatti il Diavolo potrebbe utilizzare il ricavato dalla cessione di De Ketelaere dall’Atalanta come aiuto per puntare all’attaccante. Infatti sono 23 i milioni di euro che entreranno nelle casse rossonera, anche se la richiesta per Sesko dovrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro. Tuttavia la trattativa resta complicata non solo per il prezzo: il Lipsia ha infatti fatto capire che non intende liberarsi del proprio terminale offensivo, almeno per un’altra stagione.