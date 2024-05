Cessioni Milan, occhi puntati su Thiaw: è successo a Milano negli scorsi giorni

Il noto giornalista svela un retroscena avvenuto a Milanello. Gli occhi sono stati messi sul difensore rossonero da parte di un club.

Il Milan affronterà domani sera l’ultima gara della stagione in casa, contro la Salernitana. In seguito la società volterà pagina. Inizierà una nuova stagione e sarà all’insegna del cambiamento. Ci sarà un nuovo tecnico per il Milan e ora si penserà al calciomercato che vedrà tra pochissimo la sua apertura. I rossoneri dovranno puntare su un nuovo numero nove e ad esempio, tra questi, figurava il nome di Guirassy, attaccante dello Stoccarda.

Tuttavia il nome del giocatore guineano sembra ora lontano ma i contatti e le visite tra Milan e Stoccarda, invece, non sembrano essere cessate. Difatti tra il club di Milano e quello tedesco sembra esserci stato un incontro, avvenuto a Milano, e gli occhi sono stati puntati soprattutto su un giocatore rossonero. A dichiararlo è Carlo Pellegatti, noto giornalista vicino al mondo rossonero; queste le sue parole sull’incontro.

Milan e Stoccarda a colloquio: c’è Thiaw nel mirino

Il difensore tedesco sembra avere gli occhi del club su di sé. Il Milan a sua volta tiene d’occhio un giocatore del club biancorosso.

Il club rossonero inizierà presto il suo calciomercato, sia in entrata che in uscita. Nelle ultime ore ecco sbucata la notizia di un incontro avvenuto a Milano tra il Milan e lo Stoccarda. A rivelarlo e il giornalista Carlo Pellegatti. Queste le sue parole sull’incontro avvenuto tra i due club a Milano:

L’altro giorno c’erano i dirigenti dello Stoccarda in sede Milan. Potrebbero aver chiesto di Thiaw. C’è qualche giocatore interessante come Mittelstadt, buon difensore di fascia sinistra. Non tanto per sostituire Theo Hernandez, ma magari è un buon nome come alternativa a Theo.

Dunque ecco che lo Stoccarda posa gli occhi sul giovane difensore del Milan. Le buone prestazioni fornite da quando veste rossonero possono valergli l’arrivo in altri club europei. Così Thiaw potrebbe tornare in Germania con lo Stoccarda che lo chiama in Bundesliga.

Occhi puntati invece su Mittelstadt per il Milan. Si tratta di un terzino sinistro 27enne che in questa stagione ha anche collezionato due reti e quattro assist. Il giocatore nato a Berlino potrebbe essere un buon vice di Theo Hernandez come detto dal giornalista.

Dunque l’asse Milano Stoccarda è caldo e magari nelle prossime settimane potrebbero arrivare importanti novità sul fronte calciomercato per il club rossonero con probabili colpi in entrata o uscita.