“Cosa vuole fare il Milan?”: L’incertezza di Petrachi spiazza i tifosi

Petrachi, ex ds di Torino e Roma, ha analizzato la situazione in casa Milan, spiazzando i tifosi sul futuro allenatore.

Il Milan viaggia verso il proprio futuro senza avere troppe certezze. Infatti bisognerà aspettare la fine della stagione per capire chi sarà il prossimo allenatore dei rossoneri, dato che Pioli sembra ormai lontano dai pensieri del Diavolo. I rumors degli ultimi giorni, tra Lopetegui, Conceiçao e Fonseca dimostrano questa tesi.

Tuttavia è chiaro che il punto fermo sia capire cosa deciderà di fare il Milan e la scelta dell’allenatore è sicuramente uno dei passaggio fondamentali per capire gli obiettivi rossoneri. Dopodiché il mercato chiuderà le possibilità di analisi su che tipo di stagione si appresta a vivere il Diavolo.

In particolare è un buon esercizio seguire le dichiarazioni di chi ha già fatto questo lavoro, come Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo di Pisa, Torino e Roma. Infatti Petrachi ha parlato ai microfoni di TMW, spiegando come la decisione della dirigenza sull’allenatore influenzerà il futuro del Milan.

Il dirigente ha detto: “Cosa vuole fare il Milan? Vuole vincere? Allora gli serve un vincente, uno che abbia già vinto. Vuole valorizzare i giovani? Allora può scegliere un profilo diverso, che metta insieme crescita e risultati importanti. È chiaro che siano due cose diverse. Va capito cosa vuole fare il club”.

Milan, Petrachi dice la sua sul futuro

In questa analisi si incastrano i nomi accostati al Milan. In particolare quello del vincente dovrebbe essere, secondo tanti tifosi, Antonio Conte, anche se l’ex Juve ed Inter dovrebbe avere altre priorità al momento. Poi è chiaro che prendere un allenatore vincente non significhi vincere per forza, così come vale lo stesso per il contrario. Tuttavia dalla scelta si possono capire quali siano le vere intenzioni della società: vincere subito o costruire sul lungo periodo.

Petrachi ha poi continuato, dando uno sguardo alla stagione attuale del Milan: “Pioli ha fatto meno delle aspettative a livello europeo. Ma in campionato l’Inter ha meritato di vincere lo Scudetto. Quando non l’ha vinto due anni fa, stagione del Milan, è perché ha avuto dei demeriti. Negli ultimi tre anni l’Inter è sempre stata la più forte a livello di rosa, soprattutto nei 22-23 giocatori. È una squadra che può vincere qualsiasi tipo di competizione”.

Conclude così Petrachi, dopo aver tracciato un immagine della stagione del Milan. Una stagione vista come negativa per l’uscita amara da Champions League ed Europa League, ma dove si poteva fare poco per la corsa Scudetto. Ora sta alla dirigenza rossonera fare una scelta per il proprio futuro: da questa scelta si capiranno diverse cose.