Fonseca-Milan, arriva la bocciatura: “Mi aspettavo di meglio”

Bocciatura in anticipo per Fonseca. Il grande ex del Milan ha detto la sua sull’allenatore portoghese vicino ai rossoneri.

Il Milan ha messo la parola fine ad una stagione quantomeno complicata. Non tanto per cosa si è visto in campo, ma per il respiro che l’annata del Diavolo ha avuto. Ora però si apre il futuro davanti al Milan, considerando l’aria di cambiamento che si aggira su Milanello. È chiaro che Stefano Pioli non sarà più l’allenatore rossonero nella prossima stagione, mentre Fonseca sembra ad un passo dalla firma. Un firma che farà storcere il naso a diversi tifosi del Milan, che non apprezzano le qualità dell’ex Roma. Eppure la firma sembra ad un passo.

Inoltre c’è chi conosce veramente bene Milanello ed ha voluto parlare proprio del possibile arrivo di Fonseca. In particolare Arrigo Sacchi ha commentato la decisione del Diavolo ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, non nascondendo qualche perplessità. Sacchi ha detto: “Sono sincero. Mi aspettavo un nome più importante, per lo meno un nome di casa nostra. Ci sono ottimi allenatori che avrebbero fatto comodo al Milan. Penso a Sarri, De Zerbi, Italiano, Gasperini e anche Motta. Loro conoscono la Serie A, ma Fonseca è tutto da scoprire. A Roma non ha incantato. È stato molto bravo in Ucraina, mentre in Francia non ha entusiasmato”.

Sacchi, le parole su Fonseca

È un po’ lo sconforto che sta accompagnando i tifosi rossoneri quello palesato da Sacchi. Sconforto che Sacchi però non usa per dare un giudizio prima del tempo. Infatti l’ex allenatore ha continuato così: “È una scelta da valutare attraverso il lavoro e la proposta di gioco. Non si devono avere pregiudizi. Io sarò il primo ad applaudirlo se il Milan sarà divertente e se dimostrerà una proposta moderna ed europea. Il primo passo sarà quello di conoscere i giocatori, deve scegliere chi è da Milan e chi no. Poi deve dare indicazioni chiare per il mercato”.

Quindi Sacchi è tornato anche sul tema società: “C’è una gerarchia per vincere. Società, allenatore, squadra e singolo. I dirigente, una volta scelto, dovranno aiutarlo e dargli il giusto tempo. Poi mi auguro che sia coraggioso e moderno”. Quindi tempo al tempo, sia da parte della società che dei tifosi, al momento non entusiasti. Infatti Sacchi ha concluso così: “I tifosi del Milan sono stati abituati bene nel corso degli anni. Mi aspetto che Fonseca proponga un calcio emozionante”. Così Arrigo Sacchi su quello che sembra essere il prossimo allenatore del Milan.