Formazioni Milan-Cagliari, Pioli cambia tutto: la decisione che sorprende i tifosi

Quanti cambi per Pioli contro il Cagliari. L’allenatore del Milan è pronto a sparigliare le carte per la sfida con i sardi.

La 36esima giornata di Serie A è alle porte, con il Milan che se la vedrà contro il Cagliari a San Siro. L’obiettivo rossonero in questo finale di stagione è quello di bloccare il secondo posto dal possibile attacco della Juventus, centrando la Final Four di Supercoppa Italiana. È vero che anche il terzo posto sarebbe sufficiente, ma il Diavolo vuole con orgoglio la piazza d’onore. Dall’altro lato il Cagliari ha bisogno di punti in chiave salvezza. Inoltre Pioli andrà a sfidare Ranieri, uno dei suoi maestri come confermato dall’allenatore rossonero in conferenza stampa.

In particolare Pioli potrebbe decidere di cambiare tanto nella formazione del Milan, mettendo in campo chi ha avuto meno minuti in stagione. Infatti l’allenatore rossonero ha più volte rimarcato in conferenza che schiererò chi ha la miglior condizione, sia fisica che mentale, per la sfida di San Siro con il Cagliari. Inoltre, come raccontato da Gianluca Di Marzio, il tecnico del Diavolo è pronto a tenere fuori quattro senatori dall’undici iniziale. Infatti non dovrebbero trovare spazio Maignan, ancora alle prese con il problema fisico accusato a Torino, Calabria, Tomori e Leao. Di conseguenza il Milan potrebbe schierare una formazione praticamente inedita.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

La sfida tra Milan e Cagliari porta con sé diversi temi importanti. In primo luogo i sardi hanno bisogno di punti pesanti in ottica salvezza e vorrebbero tentare il colpaccio a San Siro. Poi Pioli ritroverà uno dei suoi maestri come Claudio Ranieri, suo allenatore i tempi della Fiorentina ad inizio anni ’90. Tuttavia il tecnico del Milan è pronto a schierare una formazione inedita, tenendo fuori dai titolari diversi elementi di spicco. Infatti tra i pali dovrebbe iniziare Sportiello, considerando come Maignan potrebbe essere 100% solamente in vista dell’Europeo. Invece dietro ci sarà spazio per Florenzi, Gabbia, Thiaw e Kalulu, al rientro dopo l’infortunio.

Il centrocampo del Diavolo dovrebbe comporsi con uno schieramento a tre, in cui ci sarò spazio per Musah, Reijnders e Bennacer. Invece il tridente offensivo vedrà in campo dal 1′ Pulisic, Giroud e Chukwueze, anche se il nigeriano rappresenta uno dei dubbi maggiori. Infatti Leao non è ancora sicuro di partire dalla panchina, con Pioli che scioglierà gli ultimi dubbi nella giornata di domani. Per ciò che riguarda il Cagliari tra i pali ci sarà il solito Scuffet a dirigere la linea composta da Zappa, Mina, Dossena ed Obert. A centrocampo spazio per Deiola e Sulemana, mentre davanti ci saranno Nandez, Oristanio e Luvumbo a supporto di Shomurodov.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Florenzi, Kjaer, Thiaw, Kalulu; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Giroud, Chukwueze

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Sulemana; Nandez, Oristanio, Luvumbo: Shomurodov