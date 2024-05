Inter: “Non come il Milan”, attacco pesante alla società

Milan, l’ex nerazzurro attacca il club rossonero e fa il paragone sulla situazione in casa Inter: le dichiarazioni non lasciano molte interpretazioni.

Dopo la pesante sconfitta registrata con il Torino sabato nell’ultima giornata di campionato, il Milan si prepara a scendere in campo per l’ultima giornata di Serie Adi questa stagione. L’ultima avversaria dei rossoneri sarà la Salernitana, già retrocessa con alcuni turni d’anticipo in Serie B. Sabato 25 maggio dunque il Milan alle 20:45 chiuderà quest’annata decisamente non proprio all’altezza delle aspettative e lo farà sotto le luci di San Siro. Quasi sicuramente sarà l’ultima partita con a capo Stefano Pioli che dopo 5 lunghi anni lascerà la panchina rossonera. Sicuramente sarà l’ultima di Olivier Giroud che giocherà per l’ultima volta con addosso la maglia del Milan per poi partire e diventare a ufficialmente un giocatore del Los Angeles FC.

La dirigenza del Milan dopo sabato dovrà sedersi a tavolino e studiare un progetto che faccia ritornare il club rossonero ad avere grandi ambizioni e che regali ai tifosi emozioni nuove e soprattutto belle, non come accaduto quest’anno. I sostenitori del Diavolo nonostante tutto non hanno mai lasciato la squadra sola a parte nell’ultimo periodo che davanti agli ennesimi risultati negativi, un nuovo allenatore non scelto e l’assordante silenzio della società hanno deciso di farsi sentire. Niente di troppo drastico, un comunicato ufficiale e qualche striscione con la speranza di far capire che loro vogliono essere coinvolti in quello che sarà il Milan del futuro.

Materazzi attacca il Milan: “Ha mandato via gente competente”

Non si tratta della prima rivoluzione per il Milan, qualche anno fa infatti da Milanello sono andati via due figure importantissime come Maldini e Massara che per anni hanno contribuito a rendere vincente la squadra rossonera. Proprio in merito al cambiamento chi dovrà fare i conti con una nuova proprietà è l’Inter che è passata da Zhang nelle mani di Oaktree.

Un passaggio che nell’ambiente nerazzurro si sperava si potesse evitare visto ormai la famigliarità creata con Zhang ma non è stato possibile. Proprio in merito a questa faccenda si è espresso chi l’Inter la conosce bene: Marco Materazzi che ha lasciato un’intervista per La Gazzetta dello Sport e parlando della situazione nerazzurra ha fatto anche il paragone con lo stesso Milan.

“Non credo che Oaktree commetterà l’errore dell’altra squadra di Milano, che ha mandato via gente competente come Maldini e Massara, usata come capro espiatorio perché forse toglieva la scena a qualcuno. Paolo aveva visto giusto anche su De Ketelaere…Capisco che un fondo debba fare gli interessi degli investitori. Ma mi sembra evidente che vale la pena scommettere sull’Inter”.

Insomma il messaggio lanciato dall’ex giocatore sembra essere molto chiaro ed è certo che l’Inter non si priverà di gente competente che l’ha portata ad essere la squadra che è oggi.