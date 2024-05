L’intervista di Paolo Maldini aveva messo in apprensione il mondo Milan: la denuncia del giornalista Alessandro Alciato spiazza tutti.

È passato appena un giorno da quando l’emittente ufficiale del campionato di massima serie, Radio Serie A, ha mandato in onda l’intervista di Paolo Maldini. La vecchia leggenda rossonera si è raccontata a tutto tondo toccando molti temi, alcuni scomodi, che hanno fatto storcere il naso ad alcuni personaggi legati all’ambiente Milan. Prima della messa in onda, il giornalista Alessandro Alciato ha ricevuto addirittura delle pressioni. Lo stesso cronista ex Sky Sport lo ha raccontato.

News Milan, pressioni ad Alciato per l’intervista a Paolo Maldini

Si è posato un velo di mistero su quanto emerso dalla denuncia del giornalista Alessandro Alciato dopo la messa in onda dell’intervista fatta a Paolo Maldini. Stando a quanto dichiarato dall’ex cronista di Sky Sport, il mondo legato al Milan ha mostrato grande apprensione, tanto da fare delle pressioni allo stesso giornalista. L’ambiente rossonero avrebbe, di fatto, invitato Alessandro Alciato a non fare uscire l’intervista, poi regolarmente andata in onda nella giornata di ieri.

Ad Alessandro Alciato sono state fatte delle pressioni importanti, denunciate dallo stesso giornalista tramite un post diffuso sulla propria pagina Instagram: “Grazie Maldini per l’intervista esclusiva, la tua libertà di pensiero fa sempre la differenza. Le pressioni per non mandarla in onda non mi sono piaciute. Per niente”.

Insomma, stando a quanto asserito da Alessandro Alciato, qualcuno, molto probabilmente legato al mondo Milan, si sarebbe mostrato particolarmente preoccupato dell’intervista di Radio Serie A a Paolo Maldini. Il noto giornalista aveva avvisato subito che non si sarebbe parlato di attualità, bensì dei trascorsi rossoneri da calciatore e da dirigente della bandiera del Milan.

Paolo Maldini, di fatto, ha sfruttato l’occasione dell’intervista lanciando una chiara frecciatina alla dirigenza rossonera, con la quale l’ex calciatore non si è lasciato affatto bene dopo la sua esperienza da responsabile dell’area tecnica rossonera.

La frecciatina di Maldini

La vecchia bandiera rossonera si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in modo indiretto, ovvero, complimentosi con i rivali storici dell’Inter per lo Scudetto vinto: “L’Inter ha struttura sportiva che determina il futuro, che è stata gratificata da lunghi contratti. Se il Napoli va male non è un caso se vanno via allenatore a dirigenti. I giocatori non sono macchine, per produrre qualcosa alle spalle devono avere qualcuno che li aiuti e che produca. Hanno bisogno di supporto e di chiarezza, perché sono ragazzi giovani”.