Mbappé Milan, l’annuncio manda i tifosi in estasi: l’ha detto in diretta

Le ultime dichiarazioni di Kylian Mbappé hanno letteralmente fatto impazzire tutti i tifosi rossoneri. Le sue parole lasciano pochi dubbi.

I mesi del calciomercato sono senza dubbio quelli dove i tifosi sognano di più, immaginando di vedere i più importanti calciatori d’Europa vestire la maglia della propria squadra. Negli ultimi anni per i tifosi italiani è sempre più complicato sognare, viste le nette differenze tra le squadre italiane e i top club esteri, ma al tempo stesso il grande lavoro dei dirigenti ha permesso di poter vedere anche in Serie A diversi campioni.

In questi ultimi minuti a sognare ad occhi aperti sono sicuramente stati i tifosi del Milan, che non stanno di certo vivendo il loro periodo migliore a causa della situazione relativa alla scelta del nuovo allenatore. I sostenitori rossoneri sono, però, comunque potuti andare su di giri dopo le recente dichiarazioni rilasciate da Kylian Mbappé. Il fuoriclasse francese, che lascerà il Paris Saint-Germain per unirsi al Real Madrid, ha parlato ancora una volta dei Rossoneri.

Mbappé fa sognare i tifosi: “Guardo sempre le partite del Milan”

Il centravanti transalpino è recentemente intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione dei Globe Soccer Europei a Cala di Volpe. Nell’intervista, oltre a parlare dei prossimi Europei in Germania, il francese ha risposto anche ad alcune domande sul calcio italiano. L’ormai ex giocatore del PSG non ha mai nascosto la sua passione per il Diavolo ed anche in questa occasione l’ha voluto sottolineare, facendo sognare i tifosi rossoneri in vista del futuro:

Calcio italiano? Non puoi mai sapere quello che succederà. Dicevo sempre che se un giorno avessi giocato in Italia, l’avrei fatto per il Milan. Da bambino ero un grande tifoso del Milan e ora vedo tutto le loro partite. Tutta la mia famiglia tifa Milan.

Per l’ennesima volta Mbappé non ha nascosto la sua fede per i colori rossoneri, che non è mai svanita con il passare degli anni. Tutt’oggi il classe ’98 segue ogni partita del Milan, come tutta la sua famiglia. Un suo trasferimento in rossonero al momento è senza dubbio impossibile, ma il futuro è imprevedibile. Più volte abbiamo potuto avere la dimostrazione che la volontà dei giocatori viene prima di ogni cosa nella scelta del loro prossimo club e chissà che nei prossimi anni Mbappé non possa spingere per un suo approdo nella Milano rossonera.