Milan, adesso è ufficiale: l’annuncio su Thiago Silva

Dopo settimane di incertezza sul futuro del centrale brasiliano arriva finalmente l’annuncio sulla sua nuova squadra.

Prosegue la preparazione in quel di Milanello, gli uomini di Stefano Pioli hanno il mirino puntato alla prossima gara di campionato che verrà disputata sabato sera, contro il Cagliari di Ranieri. I rossoneri affronteranno i sardi tra le mura amiche di San Siro, l’apporto del pubblico di fede milanista sarà fondamentale per ritrovare la vittoria che manca dalla sfida contro il Lecce, giocatasi lo scorso 6 aprile. Da quel momento è iniziata la parabola discendente del Diavolo, aggravata dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma.

L’unico obiettivo possibile è il raggiungimento del secondo posto, sarà importante chiudere la pratica in anticipo. Dopodiché, sarà il momento di concentrarsi sulla prossima stagione che dovrebbe presentare significative novità: la dirigenza, infatti, è a lavoro per cercare il sostituto di Stefano Pioli che è sempre più vicino all’esonero a fine campionato. Inoltre, i piani alti del club dovranno trovare un sostituto all’altezza di Olivier Giroud che approderà in MLS. D’altra parte, tra l’incertezza del futuro è in arrivo una notizia ufficiale che interessa i rossoneri: Thiago Silva ha firmato, l’annuncio è di poche ore fa.

Milan Thiago Silva: ufficiale il ritorno in Brasile

Dopo un anno di significativa restaurazione della rosa, a fine stagione il Milan è chiamato a ritoccare la rosa in maniera decisamente più leggera. Il primo nodo da sciogliere sarà il futuro allenatore, solo in un secondo momento si potrà virare sul mercato. Un reparto che subirà modifiche sarà quasi sicuramente la difesa, la dirigenza è alla ricerca di occasioni da non perdere. Uno dei nomi accostati alla rosa rossonera è stato quello di Thiago Silva, ma nelle ultime ore è arrivato l’annuncio ufficiale: a fine campionato con il Chelsea il centrale brasiliano farà ritorno al Fluminense, squadra in cui è cresciuto e si è reso noto agli occhi dell’Europa.

L’ex stella del Milan ha firmato un biennale che lo legherà alla società fino a giugno del 2026, a Rio de Janeiro è festa grande per il ritorno in patria dell’esperto difensore sudamericano. Thiago Silva continuerà a indossare la maglia numero 3, l’annuncio ha suscitato l’amarezza del popolo milanista che avrebbe sperato in un ritorno a San Siro. Beffa anche per la dirigenza che sarà costretta a puntare su altri profili, i tifosi sperano in un’entusiasmante campagna acquisti.